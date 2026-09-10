El Museo de Belas Artes de A Coruña suma a sus fondos una tabla flamenca recuperada del tráfico ilícito en Marbella

La obra recuperada, que estará en el Museo de Belas Artes de A Coruña Moncho Fuentes

El Ministerio de Cultura ha entregado al Museo de Belas Artes de A Coruña, museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Xunta de Galicia, una tabla flamenca del siglo XVI de la Virgen con el Niño, Santa Ana y San José, recuperada del tráfico ilícito en Marbella (Málaga).

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, ha presentado la obra junto al director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, y representantes de la Guardia Civil en un acto celebrado este miércoles en el museo.

La pieza, según el Ministerio, fue recuperada en la operación ‘Altarpiece’, desarrollada de manera conjunta por Cultura, la Guardia Civil y los Carabinieri italianos, que hallaron bienes que procedían de una villa ubicada en Marbella (Málaga).

Las piezas, entre las que se encontraban tablas renacentistas o creaciones atribuidas a Amadeo Modigliani o Brueghel, fueron exportadas ilegalmente a Italia sin los permisos necesarios, alguno de ellos denegado anteriormente, debido al valor que tenían para el patrimonio histórico español.

La colaboración entre las instituciones de ambos países permitió localizar los bienes en galerías de arte y domicilios particulares en diversas ciudades italianas, y rastrear el destino de otros ya vendidos y exportados desde Italia a otros países.

Los agentes lograron intervenir más de 60 bienes exportados de forma fraudulenta, según datos de la Guardia Civil.

Los bienes, que desde el momento en que son ilegalmente exportados pasan a ser parte del patrimonio cultural del Estado, han sido asignados por el Ministerio de Cultura a museos estatales ubicados en diferentes ciudades: el Museo de León, el Museo de Málaga, el Museo de Bellas Artes de Valencia, el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, así como el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de Antropología o el Museo Nacional de Artes Decorativas, situados estos últimos en Madrid.

La tabla de la Virgen con el Niño, Santa Ana y San José, atribuida a un pintor flamenco anónimo y en muy buen estado de conservación, fue adscrita al Museo de Belas Artes de A Coruña en la 97ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico celebrada en Roma en octubre de 2025.

En este órgano colegiado participan todos los responsables en materia de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y el Estado.