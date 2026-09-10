Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Museo de Belas Artes de A Coruña suma a sus fondos una tabla flamenca recuperada del tráfico ilícito en Marbella

Se trata de una obra del siglo XVI en la que aparece la Virgen con el Niño, Santa Ana y San José

Efe
10/09/2026 12:38
El retablo recuperado que estará en el Museo de Belas Artes de A Coruña
La obra recuperada, que estará en el Museo de Belas Artes de A Coruña
Moncho Fuentes
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Ministerio de Cultura ha entregado al Museo de Belas Artes de A Coruña, museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Xunta de Galicia, una tabla flamenca del siglo XVI de la Virgen con el Niño, Santa Ana y San José, recuperada del tráfico ilícito en Marbella (Málaga).

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, ha presentado la obra junto al director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, y representantes de la Guardia Civil en un acto celebrado este miércoles en el museo.

La pieza, según el Ministerio, fue recuperada en la operación ‘Altarpiece’, desarrollada de manera conjunta por Cultura, la Guardia Civil y los Carabinieri italianos, que hallaron bienes que procedían de una villa ubicada en Marbella (Málaga).

Las piezas, entre las que se encontraban tablas renacentistas o creaciones atribuidas a Amadeo Modigliani o Brueghel, fueron exportadas ilegalmente a Italia sin los permisos necesarios, alguno de ellos denegado anteriormente, debido al valor que tenían para el patrimonio histórico español.

La colaboración entre las instituciones de ambos países permitió localizar los bienes en galerías de arte y domicilios particulares en diversas ciudades italianas, y rastrear el destino de otros ya vendidos y exportados desde Italia a otros países.

Los agentes lograron intervenir más de 60 bienes exportados de forma fraudulenta, según datos de la Guardia Civil.

Los bienes, que desde el momento en que son ilegalmente exportados pasan a ser parte del patrimonio cultural del Estado, han sido asignados por el Ministerio de Cultura a museos estatales ubicados en diferentes ciudades: el Museo de León, el Museo de Málaga, el Museo de Bellas Artes de Valencia, el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, así como el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de Antropología o el Museo Nacional de Artes Decorativas, situados estos últimos en Madrid.

La tabla de la Virgen con el Niño, Santa Ana y San José, atribuida a un pintor flamenco anónimo y en muy buen estado de conservación, fue adscrita al Museo de Belas Artes de A Coruña en la 97ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico celebrada en Roma en octubre de 2025.

En este órgano colegiado participan todos los responsables en materia de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y el Estado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El retablo recuperado que estará en el Museo de Belas Artes de A Coruña

El Museo de Belas Artes de A Coruña suma a sus fondos una tabla flamenca recuperada del tráfico ilícito en Marbella
EFE
Pleno de A Coruña

Respaldo unánime en el pleno de A Coruña para recuperar la Casa Cornide
Lara Fernández
Pleno de A Coruña

El BNG de A Coruña vota en contra del estudio de detalle de Visma, apoyado por el PP y el gobierno de Inés Rey
Lara Fernández
Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso

Alumnos del instituto de Zalaeta abandonan un aula del centro por fuertes "olores químicos"
Dani Sánchez