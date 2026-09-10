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A Coruña

El BNG de A Coruña vota en contra del estudio de detalle de Visma, apoyado por el PP y el gobierno de Inés Rey

El Ayuntamiento anuncia que el objetivo es aumentar el parque de viviendas un 8% para 2030

Lara Fernández
Lara Fernández
10/09/2026 12:11
Pleno de A Coruña
Avia Veira y José Manuel Lage
Quintana
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El primer pleno del nuevo curso político en A Coruña no solo ha permitido aprobar el estudio de detalle que permitirá desarrollar tres torres residenciales en San Pedro de Visma. El voto en contra del BNG en este asunto, respaldado por socialistas y populares, ha posicionado a los nacionalistas como oposición a un Gobierno local con el que, tal y como anunció Avia Veira en julio, ha roto.

La decisión del BNG, así como los motivos —según el portavoz municipal, José Manuel Lage, Veira no aportó una justificación de su voto en contra—, fue objeto de fuertes críticas por parte del PP de Miguel Lorenzo. “Vergonzoso papelón, señora Veira. Nosotros siempre apoyaremos poner suelo a disposición para viviendas. Nunca apoyaremos la especulación como PSOE y BNG en As Xubias, Oza y Agra”, aseveró Antonio Deus.

No fueron las únicas palabras que los populares ofrecieron a los nacionalistas. “Han tenido un matrimonio de conveniencia durante un tiempo y ahora, antes de las elecciones, toca divorciarse, enfadarse y convertirse en una oposición virulenta”, afirmó Roberto Coira.

El portavoz municipal agradeció, “para lo que suelen ser”, la “coherencia” del PP a la hora de votar este asunto, que permitirá “que las primeras viviendas en Visma se entreguen en los primeros cuatro meses de 2028. Es un paso más para seguir haciendo realidad Visma”. De cara a los nacionalistas, arrojó una duda: “Nadie sabe por qué tiene que votar en contra, quizá porque lo vio en el periódico”.

Con esta aprobación definitiva al estudio de detalle de la manzana Z4-R17L se podrá concretar la ordenación de los edificios, rasantes, alineaciones y condiciones estéticas de las futuras torres. José Manuel Lage, además, anunció que, para 2030 “la intención es aumentar el parque de viviendas un 8%, con 11.000 nuevas”, así como el hecho de que la urbanización de este nuevo barrio de A Coruña esté lista para “febrero de 2027”.

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