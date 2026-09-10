Detectan un incremento del menudeo de drogas en el Agra do Orzán

Los agentes se desplazaron hasta el lugar Cedida

Desde que la protesta vecinal (que llegó a lanzar piedras contra las ventanas) cerró el presunto narcopiso del número 11 de la Sagrada Familia el 21 de agosto, testigos presenciales señalan que el menudeo se ha desplazado a Agra de Bragua, en el Agra do Orzán. La Policía Nacional actuó allí en la noche del lunes al martes, en respuesta a las quejas, y todo apunta a que la zona se está convirtiendo en una de las más activas en el menudeo.

El problema se mezcla con otros, como la okupación, y los vecinos denuncian el constante trasiego de toxicómanos y drogadictos que afecta directamente a la comunidad. Gritos, suciedad y amenazas, es una historia que se ha repetido en varios narcopisos, aunque este parezca especialmente activo.

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Algunos de los okupas son los mismos que se habían instalado en un antiguo estudio de tatuajes en la calle Alcalde Lens, un conocido fumadero de crack que la Policía Local consiguió cerrar después de convencer a los okupas para que lo evacuaran.

Tampoco se puede olvidar que la calle Agra de Bragua lleva mucho tiempo sufriendo este problema. En febrero de 2025, la Policía Nacional intervino en el número 39, como parte de una operación más amplia contra el menudeo de droga. Y muy cerca, en Monasterio de Bergondo, un bajo okupado generó una protesta vecinal en marzo de 2024.

El fenómeno está relacionado con rutas de toxicómanos, consumidores de crack, que parten de Cuatro Caminos y llegan hasta el Agra do Orzán, siguiendo los puntos de venta de droga, y que está asociada a problemas como hurtos, robos con fuerza en coches estacionados, peleas y okupación, que tanto molestan a los vecinos.