Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detectan un incremento del menudeo de drogas en el Agra do Orzán

La Policía Nacional se desplazó hasta este punto ante las quejas de los vecinos de Agra de Bragua

Abel Peña
Abel Peña
10/09/2026 03:32
Los agentes se desplazaron hasta el lugar
Los agentes se desplazaron hasta el lugar
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Desde que la protesta vecinal (que llegó a lanzar piedras contra las ventanas) cerró el presunto narcopiso del número 11 de la Sagrada Familia el 21 de agosto, testigos presenciales señalan que el menudeo se ha desplazado a Agra de Bragua, en el Agra do Orzán. La Policía Nacional actuó allí en la noche del lunes al martes, en respuesta a las quejas, y todo apunta a que la zona se está convirtiendo en una de las más activas en el menudeo.

El problema se mezcla con otros, como la okupación, y los vecinos denuncian el constante trasiego de toxicómanos y drogadictos que afecta directamente a la comunidad. Gritos, suciedad y amenazas, es una historia que se ha repetido en varios narcopisos, aunque este parezca especialmente activo.

Varias personas caminan por Alcalde Marchesi

La Policía Nacional detecta varias ‘rutas del crack’ que confluyen en la calle Alcalde Marchesi

Más información

Algunos de los okupas son los mismos que se habían instalado en un antiguo estudio de tatuajes en la calle Alcalde Lens, un conocido fumadero de crack que la Policía Local consiguió cerrar después de convencer a los okupas para que lo evacuaran.

Tampoco se puede olvidar que la calle Agra de Bragua lleva mucho tiempo sufriendo este problema. En febrero de 2025, la Policía Nacional intervino en el  número 39, como parte de una operación más amplia contra el menudeo de droga. Y muy cerca, en Monasterio de Bergondo, un bajo okupado generó una protesta vecinal en marzo de 2024.

El fenómeno está relacionado con rutas de toxicómanos, consumidores de crack, que parten de Cuatro Caminos y llegan hasta el Agra do Orzán, siguiendo los puntos de venta de droga, y que está asociada a problemas como hurtos, robos con fuerza en coches estacionados, peleas y okupación, que tanto molestan a los vecinos. 

03 Unos 50 vecinos de la Sagrada Familia se han vuelto a concentrar

La protesta vecinal expulsa a dos hermanos presuntos traficantes de droga de la Sagrada Familia

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Incendio en el monte de San Pedro en 2001

Hace 25 años | Un incendio arrasa el monte de San Pedro
Noela Rey Méndez
Los agentes se desplazaron hasta el lugar

Detectan un incremento del menudeo de drogas en el Agra do Orzán
Abel Peña
quintana. gala tvg

Alineación de gala y una docena de refuerzos para la TVG
Guillermo Parga
Un padre y una hija disfrutan del Flores Rock

El festival de A Coruña que puso de acuerdo a vecinos, Ayuntamiento y Xunta reunió a 20.000 personas
Guillermo Parga