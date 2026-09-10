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A Coruña

Alumnos del instituto de Zalaeta abandonan un aula del centro por fuertes "olores químicos"

Desde el AMPA explican que continuarán con las protestas hasta que reciban el certificado de salubridad y el plan de seguridad

Dani Sánchez
Dani Sánchez
10/09/2026 11:35
Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso
Un momento de la protesta, a las puertas del instituto de Zalaeta el primer día de curso
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Este miércoles se iniciaba el curso en A Coruña. Pero uno de sus centros, el IES Ramón Menéndez Pidal -popularmente conocido como instituto de Zalaeta-, comenzaba el 2026-27 con menos alumnos de lo previsto en las aulas y con algo más de ruido que adolescentes hablando y sirenas sonando en la entrada del recinto. Y es que, las obras por la retirada de amianto del centro -además de otras actuaciones en la fachada y en el pabellón-, provocaron el malestar de padres, docentes y, por supuesto, alumnos, que decidieron concentrarse pasadas las 10.30 horas a las puertas del colegio tras la "falta de seguridad y salubridad en el centro".

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso

La Xunta paraliza las obras de retirada de amianto en el instituto de Zalaeta

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Un aspecto que obligó a la Xunta a paralizar las obras de retirada de este mineral en el colegio hasta que se apruebe la modificación del plan de trabajo. Además, los otros trabajos en el instituto se ejecutarán aplicando las medidas de seguridad previstas y en coordinación con el centro  Por lo que, según el Gobierno autonómico, las clases podrán continuar "con normalidade". Aunque la tregua entre AMPA y administración autonómica duró poco. Y es que, durante la mañana de este jueves, varios alumnos tuvieron que abandonar las aulas por fuertes "olores químicos", lo que provocó de nuevo la indignación de la asociación de padres, quienes explicaron que continuarán con las protestas hasta que reciban el certificado de salubridad y el plan de seguridad.

Más deficiencias

El suceso ocurrió en una de las clases de tercero de la ESO. Según indicaron desde el AMPA, el fuerte olor de una de las aulas del último piso del edificio obligó a abandonar el recinto antes de lo previsto a varias decenas de estudiantes. A ello, se le suma otro problema. Los padres que todavía aguardan por el informe de salubridad para enviar a sus hijos a clase no están pudiendo justificar las faltas de asistencia, por lo que los adolescentes podrían enfrentarse a problemas de evaluación en caso de que se prolongue la ausencia.

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Además de los olores, los padres también comentan que hay algún andamio que está tapando las salidas de emergencia: "Estamos muy desinformados, vamos a exigir que nos envíen los certificados de seguridad y salud. Si hoy no los recibimos, volveremos a las concentraciones", inciden.

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