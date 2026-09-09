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A Coruña

Volotea pone a la venta los billetes para cinco nuevos destinos desde A Coruña

Efe
09/09/2026 18:01
Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro
Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro
Quintana
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Volotea ha puesto a la venta los billetes para nuevos cinco destinos desde el aeropuerto de Alvedro en A Coruña, que son Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Alicante.

Cada destino contará con dos frecuencias semanales durante la temporada de invierno, con un aumento de frecuencias en las rutas de Málaga, Sevilla y Valencia durante el verano, según ha detallado la aerolínea.

Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro

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Las conexiones a Bilbao, Málaga y Valencia empezarán a funcionar el 6 de noviembre los lunes y viernes, mientras que Sevilla se recuperará el 7 de noviembre y operará los martes y sábados.

El enlace con Alicante, con frecuencias los miércoles y domingos, llegará a Alvedro a partir del 2 de diciembre.

"Nos alegra volver a A Coruña con estas cinco nuevas rutas e impulsar la conectividad de la región. Galicia es un mercado estratégico para la compañía, donde queremos seguir ampliando nuestra oferta de rutas para nuestros clientes. Confiamos en que estos destinos tengan una excelente acogida", ha señalado el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich.  

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