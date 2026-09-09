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Bomberos sofocan las llamas en una moto en el Grupo de Viviendas María Pita
A Coruña

Sospechan de un incendiario tras la nueva ola de fuegos en Labañou y Ciudad Escolar 

En un lapso de menos dos horas, ardieron varios contenedores y una moto de madrugada

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
09/09/2026 12:12

Pasada la medianoche del martes, los servicios de emergencias fueron alertados de un incendio en el Grupo de Viviendas María Pita. Poco después, se tendrían que desplazar hacia varios puntos de Ciudad Escolar siguiendo a un posible incendiario que ya les era conocido.

Y es que la zona de Labañou vivió hace unos meses una oleada de incendios en contenedores y otros elementos urbanos del barrio y los servicios de emergencias sospechan de que el incendiario de la pasada noche, que se desconoce si atacaba solo, era el mismo individuo. "Van y vienen, no sabemos si es el mismo, pero se va uno y viene otro", lamenta la presidenta de la asociación de vecinos de Labañou, Felisa Pérez.

El incendiario de ayer comenzó su travesía en el Grupo de Viviendas María Pita, número 25. Hasta allí se movilizaron los Bomberos a las 00.58 horas por un fuego en una moto. El dueño del vehículo vive justo delante y salió al ver el incendio, muy disgustado porque se la acababa de comprar recientemente.

Contenedores quemados en la avenida de Gran Canaria

Arden varios contenedores de basura en la avenida de Gran Canaria

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Poco después, a la 01.16 se tuvieron que desplazar a la calle Cultura, donde el inciendario le prendió fuego a un contenedor. Haría lo mismo a la 01.54 en la calle Marcela, a las 01.54 en Educación hasta llegar a las 02.22 al Paseo Ronda, el último lugar donde atacó la pasada medianoche. En total, fueron cuatro contenedores.

Los servicios de emergencia sospechan de que este individuo es el mismo que protagonizó la pasada oleada de incendios en la zona de Labañou. Por el momento, los vecinos desconocen su identidad

Contenedor quemado en Labañou.jpg

Prenden fuego a seis contenedores en el barrio de Labañou

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