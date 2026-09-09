Pasada la medianoche del martes, los servicios de emergencias fueron alertados de un incendio en el Grupo de Viviendas María Pita. Poco después, se tendrían que desplazar hacia varios puntos de Ciudad Escolar siguiendo a un posible incendiario que ya les era conocido.

Y es que la zona de Labañou vivió hace unos meses una oleada de incendios en contenedores y otros elementos urbanos del barrio y los servicios de emergencias sospechan de que el incendiario de la pasada noche, que se desconoce si atacaba solo, era el mismo individuo. "Van y vienen, no sabemos si es el mismo, pero se va uno y viene otro", lamenta la presidenta de la asociación de vecinos de Labañou, Felisa Pérez.

El incendiario de ayer comenzó su travesía en el Grupo de Viviendas María Pita, número 25. Hasta allí se movilizaron los Bomberos a las 00.58 horas por un fuego en una moto. El dueño del vehículo vive justo delante y salió al ver el incendio, muy disgustado porque se la acababa de comprar recientemente.

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Poco después, a la 01.16 se tuvieron que desplazar a la calle Cultura, donde el inciendario le prendió fuego a un contenedor. Haría lo mismo a la 01.54 en la calle Marcela, a las 01.54 en Educación hasta llegar a las 02.22 al Paseo Ronda, el último lugar donde atacó la pasada medianoche. En total, fueron cuatro contenedores.

Los servicios de emergencia sospechan de que este individuo es el mismo que protagonizó la pasada oleada de incendios en la zona de Labañou. Por el momento, los vecinos desconocen su identidad.