Tranvías aumenta su flota para reforzar el servicio ante el inicio del curso

Tranvías incorpora dos nuevas unidades Cedida

Tranvías incorpora dos autobuses a su flota para reforzar el servicio coincidiendo con el inicio del curso y la vuelta a la actividad habitual tras las vacaciones de verano.

“La incorporación de estos autobuses nos permite reforzar el servicio precisamente en uno de los momentos del año en los que se registra una mayor demanda de transporte urbano. La vuelta al trabajo, el inicio del curso escolar y universitario y la recuperación de la actividad habitual de la ciudad después del verano hacen que septiembre, octubre y noviembre sean meses especialmente intensos para el autobús urbano", señala Ignacio Prada, director de Tranvías.

Los vehículos, que son articulados, comienzan a prestar servicio este jueves en las líneas 12 y 6. Con estas dos unidades, la flota de Tranvías alcanza los 101 autobuses, reforzando así su capacidad para adaptar el servicio a las necesidades de movilidad de las personas usuarias.

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Los vehículos son MAN Lion’s City diésel, un modelo de autobús urbano diseñado para ofrecer eficiencia, accesibilidad, seguridad y confort. Los dos vehículos articulados alcanzan los 18,1 metros de longitud con una capacidad total que oscila entre 130 y 160 pasajeros e incorporan motores que cumplen con la normativa europea Euro 6, uno de los estándares más exigentes en materia de emisiones para vehículos de combustión.

Los autobuses están concebidos para el transporte urbano y cuentan con piso bajo y soluciones que facilitan el acceso y la movilidad en el interior del vehículo. Su configuración permite incrementar la capacidad de transporte en aquellos momentos en los que se concentra un mayor número de viajeros, especialmente durante los periodos de entrada y salida de los centros educativos y de los principales puntos de actividad de la ciudad.

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La incorporación de estos autobuses da continuidad al compromiso anunciado por Tranvías con el refuerzo de su capacidad para responder al crecimiento sostenido del uso del transporte público en A Coruña. En 2025, el servicio de autobús urbano registró más de 28,5 millones de viajes, manteniendo una evolución positiva por encima de la media nacional.

“Nuestro objetivo es seguir adaptando la flota y el servicio a las necesidades de las personas usuarias y acompañar el crecimiento que está experimentando el transporte público en A Coruña”, afirma Prada.