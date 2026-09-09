Seis artistas que marcaron a modernidade da Coruña e cuxa vida truncou o exilio
Mañá, o Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses propón unha conferencia, que impartirá Rosario Sarmiento, cun título por si mesmo “bastante revelador e identificador”. Refírese a ‘Artistas coruñeses baixo a represión e o exilio”, unha charla que terá lugar nun espazo simbólico para este caso como a Casa Museo Casares Quiroga, ás 18.30 horas.
Sarmiento abordará a figura de seis artistas, “que naceron na Coruña ou que tiveron relación con ela”. Son Francisco Miguel, Luis Huici, Eugenio Fernández Granell, Luis Seoane, Elena Olmos e Mario Fernández Granell. Son varios os fíos que unen a estes creadores, tal e como lembra Sarmiento: “Forman parte dunha xeración que é moi importante nos anos 20, unha xeración de creadores plásticos moi modernos, conectados con esa cidade da Coruña moi moderna, republicana, da burguesía ilustrada... son claros exemplos do que era esa cidade”, explica.
Algúns deles son de sobra coñecidos, como Luis Seoane, ou a súa figura está a ser restituida, como Francisco Miguel. Mais hai algunha que quizais non é tan coñecida como debera. Rosario Sarmiento pon como exemplo a Luis Huici. “Sabemos as súas referencias en relación a Francisco Miguel, porque eran amigos íntimos, pero, por exemplo, todo o traballo que fixo coas revistas que se publican nos anos 20 na Coruña, eu creo que non foron moi coñecidas”, comenta en referencia a publicacións como ‘Luz’ ou ‘Vida’, “precedentes de ‘Alfar’, a gran revista cultural que se edita nos 20 na Coruña”, indica Sarmiento, que tamén recoñece que a súa faceta plástica non sale demasiado á luz: “Só apareceron dous cadros del”.
Outra figura que lle semella máis descoñecida é a única feminina que abordará na tarde deste xoves, a de Elena Olmos. “É unha artista coñecida polo retrato de Herminia Borrell, que está en Belas Artes, pero quizáis menos coñecida é esa faceta súa do exilio, onde marcha porque queren matar ao seu marido, que fora ministro da Segunda República e embaixador da Santa Sede até o triunfo da Fronte Popular”.
Noutros casos, como no de Eugenio Fernández Granell, destaca un “diario máis pequeno que o de Syra Alonso, que escribe a súa muller, Amparo Segarra, con que casa no exilio, e relata todas as penurias que viviron os exiliados para salvar a vida”, comenta sobre outro dos nomes que protagonizan a charla de mañá.
“Todos eran artistas novos, entre os 20 e os 30 anos, xente nova con moitas inquietudes, con boa formación, moitos deles viaxaran ao estranxeiro, tiñan moitos contactos coas vangardas que se estaban a facer fóra de Galicia... estamos a falar dunha xeración que marcou unha modernidade na cidade neses anos”, relata dos seis artistas, todos eles marcados por un exilio do que ben non voltaron ou, cando o fixeron, foi a “un país completamente descoñecido para eles”.