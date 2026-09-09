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A Coruña

Rueda, sobre el informe PISA: "Non podemos estar satisfeitos, xogámonos o futuro do noso país"

El presidente autonómico también reclamó modificaciones legislativas en una "lei socialista (Lomloe) que non deu resultado"

Dani Sánchez
Dani Sánchez
09/09/2026 15:01
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03/08/2026.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se dirige a ofrecer la rueda de prensa para informar de las medidas adoptadas en la reunión semanal de su gabinete, este lunes en San Caetano. EFE/Xurxo Martínez
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en San Caetano
EFE (Xurxo Martínez)
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La última versión del informe PISA reveló el pasado martes el gran retroceso del nivel educativo en Galicia. En concreto, en el documento se observa un descenso en la valoración de competencias matemáticas y científicas, además de la comprensión lectora, la más baja de los últimos veinte años. Un informe que analizó este miércoles en el IES Eusebio da Guarda de A Coruña el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda: "Manter os niveis aceptables na maioría de disciplinas non é dabondo. Non podemos estar satisfeitos, xogámonos o futuro do noso país", comentó Rueda. 

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En su intervención, el presidente autonómico también reclamó modificaciones legislativas para una "lei socialista (Lomloe) que non deu resultado". Tal y como recordó el pasado martes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, los efectos negativos de la Lomloe repercutieron de forma directa en el deterioro de resultados PIS en el conjunto de España.

Más docentes

Respecto al inicio del curso escolar, Rueda explicó que Galicia inicia este curso 2026-27 con "cifras récord". En este sentido, afirmó que, pese a bajar el número de alumnos por la baja natalidad, "cun descenso de máis de 20.000 na última década", la comunidad gallega tiene 9,7 alumnos por docente, por los más de 11 de la media estatal. Además, incidió en que, durante este curso, el 95 % del alumnado con necesidades especiales están integrados en centros ordinarios y hay 5.000 docentes preparados para atención a la diversidad -el doble que hace quince años-. Así, también anunció que en el segundo trimestre se creará un programa propio de auxiliares de conversación, "que incomprensiblemente o Ministerio destruiu".

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Además de un incremento en el número de docentes, también se ha incrementado la matriculación en la Formación Profesional, "unha opción fundamental para dar un horizonte a moita xente e cubrir as necesidades que se siguen producindo", dijo. 

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