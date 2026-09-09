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Bandera roja y amarilla en las playas de A Coruña
A Coruña

Prohibido el baño en parte del Orzán y Riazor por el mar de fondo

Las condiciones marítimas obligaron a los socorristas a izar las banderas roja y amarilla en zonas como la Coraza

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/09/2026 15:11

Aunque este 9 de septiembre está siendo un día de sol en A Coruña, los numerosos bañistas que se acercaron a las playas herculinas para aprovechar las últimas jornadas del verano se encontraron con la prohibición de entrar al agua.

En partes del Orzán, Riazor y Matadero los socorristas izaron las banderas roja y amarilla debido a la peligrosidad que suponía el mar de fondo en la zona, según confirmaron fuentes municipales a El Ideal Gallego. En concreto, a través de megafonía y con las banderas rojas bien visibles, en las playas se informó de que estaba prohibido "terminantemente" el baño en el espacio más cercano a la Coraza. Esta zona es una de las más peligrosas de la ensenada herculina y en la que se acumulan varios fallecimientos, como el que les costó la vida a tres policías nacionales cuando intentaron salvar la de un estudiante. 

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Si en esta zona estaba izada la bandera roja prohibiendo el baño, en el resto de los arenales la que imperaba era la amarilla, que advertía de la peligrosidad de entrar en el agua debido al fuerte mar de fondo. Esta condición hace que aunque la playa parezca tranquila a simple vista, bajo el mar existen fuertes corrientes, que pueden hacer que el baño se convierta en un peligro, ya que suelen arrastrar a los bañistas con tanta fuerza que el nado se hace casi imposible.

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