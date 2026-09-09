Paula Deiros, autora de 'El eco de la niebla' | "He metido el tema de la conciliación en un thriller sin que sea cargante"  

Paula Deiros Nuria Atanes

Se podría decir que la irrupción literaria de Paula Deiros (Vilalba, 1986) ha sido llegar y besar el santo. Hace menos de una semana sacó su primer thriller policíaco, 'El eco de la niebla', del que ya se prepara una segunda edición. Este miércoles, a las 19.00 horas, presenta este primer libro en la Librería Lume, acompañada por la escritora y periodista María Nieto.

¿Cómo nació ‘El eco de la niebla’?

El germen ha venido con la maternidad. Yo siempre he escrito y, de hecho, al ser profe de música siempre he sido compositora, he preparado poesías, etc. Pero claro, era la primera vez que me he sumergido. Al tener mi primera maternidad, en 2024, vinieron unas noches muy demandantes de lactancia materna exclusiva y una vigilia terrible (sonríe). Y entonces, para solapar y canalizar un poquito esas emociones, pues nació esta historia.

¿Cómo ha sido el proceso de cambiar el lenguaje musical por el literario?

Pues para mí ha sido un salto muy fácil, porque yo creo que es un arte en sí mismo y es una forma de expresión más. Entonces, para mí, es como una prolongación en sí.

¿Y por qué ambientarlo en las Rías Baixas?

Porque aunque sea de “terra adentro”, de Vilalba (ríe), pues yo he veraneado toda mi vida en Aguiño, que es algo muy curioso porque para venir nosotros desde Vilalba de aquella cuando había unas carreteras imposibles (sonríe). Y es un escenario que siempre me atrajo mucho. A día de hoy vivo en Vilagarcía, ya llevo aquí con mi plaza consolidada desde el 2019. Entonces yo creo que era un escenario muy evocador, es muy fácil que te guste esta zona.

Es, además, un territorio bastante habitual en la novela negra.

Sí, yo lo que uso como eje vertebrador son dos puntos, que sería Ribeira, que es donde está la comisaría de policía, porque hay un suceso en la ría de Arousa, en este caso es una isla, a Illa da Rúa, y después la protagonista vive en Vilagarcía. Entonces hay muchísimas localizaciones en toda esta zona.

Hablando de la protagonista, como se crea un personaje, ¿cómo este y, sobre todo, esa faceta suya de investigadora, pero no policía, tan detallista?

Esta protagonista para mí era algo muy importante, porque yo no quería crear un thriller al uso en el que solo nos encontráramos una parte de investigación policial. Aquí he hecho dos vertientes. Por un lado, crear una protagonista bastante potente, en el sentido de que me ofrezca muchas habilidades de la parte pericial, que es algo que siempre me ha atraído mucho, el tema de los perfiles de psicológicos, cómo funciona la mente de un asesino, su pulsión, su motivación... Yo creo que también está muy en boga el tema del ‘true crime’ y eso también me ayudó un poco a que me gustara más. Y, por otra parte, aunque ella sea escritora y también profesora en la Universidad de Criminología, yo quería humanizarla más y entonces he querido hacer un thriller distinto, con personajes que desarrollan un poco la idiosincrasia gallega, con nuestra sorna y un poco toda la retranca, me gustaba que Laia, aunque fuera de éxito laboralmente, tuviera sus fisuras en su vida personal. Entonces era importante eso.

Yo creo que mis hijos nacen con un libro debajo del brazo, no traen un pan, traen un libro, que es lo mismo Paula Deiros

Habla del ‘true crime’, ¿hay algún autor del género al que haya mirado especialmente?

No he mirado a nadie, me ha salido así como un torrente que no he podido parar. Sí que me gustan muchos escritores gallegos de thriller como Domingo Villar. Hay muchos que me gustan, pero no me he fijado en nadie. Yo he querido hacer lo mío, como algo distinto, con el tema de la mitología, las leyendas, mezclar un poco todo, la maternidad está muy presente también porque hablo del tema de la conciliación, porque normalmente cuando hay una película, un thriller o así, decimos ¿dónde va el niño?, desaparece y lo omiten a su antojo, según les dé la gana, y aquí hay un niño que hay que despertar, que hay que acostar... que existe. Entonces todo esto, meterlo en un ritmo trepidante, que no sea cargante, que guste, es el lado más complejo. Pero para mí ha sido súper divertido desarrollarlo.

Antes de comenzar me comentaba que ya está en marcha la segunda edición apenas cinco días después de publicarlo. ¿Pero como es el feedback directo que le está llegando de la gente que lo ha leído?

Me están diciendo que lo están devorando, o sea, gente que normalmente lee una novela en una semana, en dos días me escriben por privado, en mis redes sociales, y me dicen que bueno, que no han podido parar. A mí eso me da muchísimo orgullo, no solo por el tema de que les haya gustado o les esté gustando, sino porque he conseguido ese ritmo que para mí era necesario, porque meto muchísima descripción, meto el tema de música, meto tema de historia, todo muy asesorado y, claro, buscaba que no perdiera el fuelle y el ritmo.

Vista la buena aceptación, ¿hay ideas para futuros libros?

Yo ya estoy escribiendo, no paro (ríe). Acaba de nacer mi hija hace cuatro meses. O sea, entre maternidad y maternidad, sigo escribiendo. Yo creo que mis hijos nacen con un libro debajo del brazo, no traen un pan, traen un libro, que es lo mismo (ríe).