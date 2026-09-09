Más del 70 por ciento de los universitarios de A Coruña saldrán de fiesta el primer jueves  del curso

La sala Pelícano, en un lleno habitual durante una de las últimas temporadas Cedida

Al menos tres cuartas partes de los universitarios matriculados en A Coruña saldrán esta noche. Al menos ese es el cálculo sencillo que se desprende de la proporción entre alumnos de la UDC, unos 10.000, y la estimación por ventas en los diferentes opening que han programado las grandes salas de la ciudad, por encima de los 7.000. El término en cuestión hace referencia al final de la temporada estival y la vuelta de los rebautizados como 'juernes', de los que A Coruña se ha convertido en gran referente del noroeste peninsular. No es que ya no se cojan trenes a Santiago para salir, sino que se hace en otra dirección.

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El grupo Pelícano calcula "unos 6.000 personas" este jueves en sus diferentes espacios, aproximadamente la mitad de ellas en la discoteca más grande de Galicia. "Los universitarios son súper importantes en la planificación del año, y sin ellos mal nos iría. Este año, las primeras semanas al menos tienen muy buena pinta, y el primer mes va a tener unos jueves muy fuertes", advierte Luis Diz, gerente de la marca líder en ocio nocturno. La entrada de la sala Pelícano cuesta 12 euros y entre los atractivos están un photocall por facultades, pulseras según campus, juegos entre facultades y premios a la facultad con más asistentes. La música correrá a cargo de Sweet Suárez y Tuxiro. Por su parte, la fiesta de Vibo también ha alcanzado el sold out para su segunda temporada.

Peccato

A la sala The Clab vuelve la gestión de Peccato, una marca que ha triunfado en Sanxenxo o en Pucela, donde montó una exitosa fiesta para deportivistas. No quedan entradas y no se hará despacho en taquilla, por lo que se viene una fiesta histórica. "El sábado es un día con mucha mezcla, pero los jueves son ya el día más fuerte", dice el productor Pedro Paolantonio. "Lo malo es que el universitario es un público que depende mucho del momento del año y bastante previsible para identificar las fechas buenas", añade. Respecto a la estrategia que seguirá la sala, que hoy apostará por dos consumiciones (12€) o tres (17€), adelanta: "Vamos a tematizar mucho todos los eventos. Llevamos dos años y cada vez tenemos más experiencia". Por ejemplo, los residentes serán esta vez los Twins, dos gemelos que estarán a los platos y con más de 100.000 seguidores en las redes sociales. "A nivel nacional pinchan en las mejores salas de España. Este curso será un salto importante y vamos a mejorar seguro las cifras del año pasado", sentencia Paolantonio.

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Por lo tanto, aproximadamente unos 7.000 universitasrios se dividirán este jueves solamente entre los pubs y la discoteca Pelícano y la sala The Clab. Si a eso se le añade los que se escapen a establecimientos más alternativos dibuja un escenario preocupante para los profesores que tengan que dar clase el viernes a primera hora. La capital nacional del ocio nocturno y la de la marcha universitaria enseñará músculo por primera vez este año, en lo que se ha situado como una fecha determinante, el llamado opening, para captar a ese público fiel y tan numeroso.

El concepto

El concepto opening no solamente hace referencia a los jueves. También marca la dirección del grupo empresarial para los demás días de la semana. Por ejemplo, Luis Diz anuncia novedades en los locales del grupo. “Hemos hecho modificaciones y cambios de decoración, vamos a seguir potenciando los tardeos de sábados en Pelícano y tendremos una nueva sala de conciertos. Además, incorporamos nuevas marcas y más nombres”, dice.

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Por su parte, The Clab funcionará a pleno rendimiento entre el jueves y el domingo, después de mantenerse en un periodo de reflexión durante muchos viernes de verano.