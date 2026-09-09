Más de un centenar de personas se concentran en Zalaeta ante la “falta de salubridade” en el instituto

Más de un centenar de estudiantes, familiares y profesores se concentraron esta mañana a las puertas del IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña -conocido como instituto de Zalaeta- para reclamar “garantías” ante la “falta de seguridad e salubridade” del centro, después de que estos días se viera inmerso en un proceso de retirada de amianto, además de otras obras en la cubierta y fachada del edificio. Según explicaron desde el AMPA, “ata dispoñer da documentación e dos resultados que permitan comprobar as condicións do centro”, se mantendrán las protestas a las puertas del instituto, y , además, recomiendan a los padres a "non levar os nenos ao instituto".

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso Patricia G. Fraga

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La Xunta, por su parte, concretó que se están llevando a cabo todas las medidas de seguridad y que “os espazos de uso do alumnado foron acondicionados para o seu uso sen ningún risco”.

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso Patricia G. Fraga

Pese a ello, desde la asociación de padres inciden en que “a situación non pode considerarse resolta, xa que aínda non se coñecen os resultados das comprobacións e probas comprometidas”. Durante la jornada de este miércoles, se espera que la Xunta emita un certificado de salubridade actualizado, y, mañana jueves, una nueva medición de la calidad del aire.