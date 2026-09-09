Más de un centenar de personas se concentran en Zalaeta ante la “falta de salubridade” en el instituto
Desde el AMPA consideran que no existen "garantías suficientes" para la asistencia segura del alumnado al centro
Más de un centenar de estudiantes, familiares y profesores se concentraron esta mañana a las puertas del IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña -conocido como instituto de Zalaeta- para reclamar “garantías” ante la “falta de seguridad e salubridade” del centro, después de que estos días se viera inmerso en un proceso de retirada de amianto, además de otras obras en la cubierta y fachada del edificio. Según explicaron desde el AMPA, “ata dispoñer da documentación e dos resultados que permitan comprobar as condicións do centro”, se mantendrán las protestas a las puertas del instituto, y , además, recomiendan a los padres a "non levar os nenos ao instituto".
La Xunta, por su parte, concretó que se están llevando a cabo todas las medidas de seguridad y que “os espazos de uso do alumnado foron acondicionados para o seu uso sen ningún risco”.
Pese a ello, desde la asociación de padres inciden en que “a situación non pode considerarse resolta, xa que aínda non se coñecen os resultados das comprobacións e probas comprometidas”. Durante la jornada de este miércoles, se espera que la Xunta emita un certificado de salubridade actualizado, y, mañana jueves, una nueva medición de la calidad del aire.