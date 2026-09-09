Los reencuentros y la ilusión copan la vuelta al cole en A Coruña

A Coruña vive este miércoles el evento que paraliza las carreteras y que abarrota las calles de niños desde primera hora de la mañana: la vuelta al cole. Algunos rezagados, otros “más puntuales que nunca”. El caso era llegar a su cita a las 09.00 horas. Una cita que para muchos supuso un reencuentro con los compañeros, los profesores y las clases durante un nuevo curso, y que para otros, mas bien el inicio de algo tan ilusionante como desconocido.

Esa macedonia de emociones fue la que se vivió desde las 08.40 horas en el CEIP Emilia Pardo Bazán de Los Rosales. Largas colas a las puertas del colegio y coches en continuo movimiento fueron las dos imágenes protagonistas. Antes de ello, se volvía a escuchar por las calles Manuel Azaña o Emilio González López ese ruido tan característico del curso escolar, las mochilas de ruedas deslizándose por el pavimento. El camino al colegio, sin embargo, es siempre algo más personal. Cada uno tiene su ritual. Los hay que prefieren andar callados de la mano de sus padres y, por supuesto, los que se olvidan de sus progenitores y corren ilusionados con sus amigos hacia el centro educativo.

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Una vez sonó el famoso ‘Orinoco Flow’, de Enya, los alumnos sabían que era el momento de despedirse de sus progenitores. Para la mayoría, fue tarea sencilla. Otros, con lágrimas en los ojos, no lo afrontaron con la misma ilusión. “Es tu nueva profe, lo vas a pasar muy bien”, comentaba uno de los padres señalando a su nueva docente.

Eso sí, la mayoría de los padres se quedaron unos minutos más aguardando en las puertas. Algunos, mirando el listado definitivo del banco de libros. Otros, por la experiencia de años anteriores. Los restantes, simplemente para comentar el verano con otros progenitores. Y es que, el reencuentro, también es para ellos. “Quedarse aquí cinco minutos y que te vea es esencial para que el niño coja confianza”, le decía una madre a otra. “Esta profesora la tuvimos el año pasado, es de deberes todos los días”, comentaba otro de los progenitores.