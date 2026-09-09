Los atascos y el acopio de paciencia regresan con la vuelta al cole en A Coruña

Un policía local regula el paso de coches en la vuelta al cole de este miércoles Quintana

De un día a otro el tráfico matinal en A Coruña y su área se modificó por completo. La vuelta al cole, con miles de vehículos dirigiéndose a la misma hora hacia los centros escolares, marca el final de la temporada estival de tráfico y el inicio de la época en la que los conductores deben hacer mayor acopio de paciencia al volante.

Los atascos regresaron este miércoles por la mañana, sobre todo a las zonas de A Pasaxe, Alfonso Molina y As Xubias, el lugar por el acceden miles de trabajadores y estudiantes procedentes del área metropolitana. A la vuelta al cole se unió, además, una densa niebla que dificultaba la visibilidad y obligaba a los conductores a circular con mayor precaución, aunque no hubo que lamentar incidentes. Los atascos en sentido entrada en la ciudad llegaron hasta la N-VI a la altura de Iñás, con una circulación muy lenta ya incluso en Perillo.

Los reencuentros y la ilusión copan la vuelta al cole en A Coruña Más información

La zona de A Zapateira también vio como se multiplicaba el tráfico, ya que es uno de los lugares en los que mayor densidad de colegios hay, con Franciscanas, Jesuitinas, Rías Altas, Montegrande, Peñarredonda o Montespiño, entre otros. A primera hora de la mañana la avenida de Nueva York se convirtió en un reguero de coches cargados con niños destino a sus centros escolares y se produjeron pequeñas retenciones que obligaron a parar a los vehículos unos cinco o diez minutos.

Mientras, en Visma, donde se está construyendo el nuevo gran espacio urbanizado de A Coruña, los niños estrenaron el nuevo acceso a su colegio, seguidos muy de cerca por efectivos de la Policía Local, que se desplazaron hasta la zona.