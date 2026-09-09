Latidos Festival llega a A Coruña haciendo de la música “el pulso que nos mueve”

Presentación de Latidos Festival Patricia G. Fraga

“La música no solo se escucha, es el pulso que nos mueve”. Es uno de los criterios con el que está construido Latidos Festival, una propuesta musical que durante este invierno llegará a Galicia de la mano de Art Music Agency y Banco Mediolanum. En su cartel, artistas como Jorge Drexler, Depedro o Maldita Nerea, que integrarán un evento concebido a modo de nuevo espacio para la música latina.

“Latidos Festival no es solo una sucesión de concierto, sino un ciclo con personalidad y calidad”, certificó ayer Alberto Alfonso, director de Art Agency, organizadora del evento junto a Banco Mediolanum. “Calidad, personalidad, trayectoria y capacidad para conectar” son los criterios con los que han contruido Latidos Festival, que se presenta con vocación de consolidarse dentro del circuito anual de música en Galicia. La primera edición recorrerá, además de A Coruña, Santiago y Pontevedra entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con cuatro conciertos y tres propuestas artísticas que comparten una misma vocación: crear encuentros singulares alrededor de la música en vivo.

Así, en el Palacio de la Ópera de A Coruña estará Jorge Drexler el 21 de noviembre, mientras que en la Sala Capitol de Compostela Depedro doblará fechas el 15 y 16 de enero. Las entradas para estos conciertos ya están a la venta, mientras que para el del tercer artista del ciclo, Maldita Nerea, que estará en Pontevedra el 30 de enero, saldrán mañana.

“Apostamos por la cultura como herramienta de conexión porque consideramos que es importante su capacidad para unir y transformar”, explicó Anelén Santilari, responsable de Patrocinios, Eventos y Fidelización de Banco Mediolanum, mientras que su compañera Ivonne Pousa, responsable en la Zona Norte, recordó su pasado familiar de vínculo con la música para agradecer la posibilidad de participar en un evento que se acercará al público de muchos lugares gracias a su apuesta por la descentralización.

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La programación

Drexler regresa a los escenarios gallegos con una propuesta completamente renovada, acompañado por siete músicos sobre el escenario y con el candombe uruguayo como uno de los hilos conductores de un espectáculo que recorrerá las canciones de TARACÁ junto a algunos de los temas más reconocidos de su extensa trayectoria.

Tras esta primera cita, el Latidos Festival viajará a Santiago de Compostela de la mano de Depedro, proyecto liderado por el músico madrileño Jairo Zavala, que ofrecerá dos conciertos consecutivos, el viernes 15 y el sábado 16 de enero de 2027, en la mítica Sala Capitol.