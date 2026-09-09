Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Latidos Festival llega a A Coruña haciendo de la música “el pulso que nos mueve”

Jorge Drexler presentará en noviembre su nuevo disco con un concierto en el Palacio de la Ópera

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/09/2026 12:47
Presentación de Latidos Festival
Presentación de Latidos Festival
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

“La música no solo se escucha, es el pulso que nos mueve”. Es uno de los criterios con el que está construido Latidos Festival, una propuesta musical que durante este invierno llegará a Galicia de la mano de Art Music Agency y Banco Mediolanum. En su cartel, artistas como Jorge Drexler, Depedro o Maldita Nerea, que integrarán un evento concebido a modo de nuevo espacio para la música latina. 

“Latidos Festival no es solo una sucesión de concierto, sino un ciclo con personalidad y calidad”, certificó ayer Alberto Alfonso, director de Art Agency, organizadora del evento junto a Banco Mediolanum. “Calidad, personalidad, trayectoria y capacidad para conectar” son los criterios con los que han contruido Latidos Festival, que se presenta con vocación de consolidarse dentro del circuito anual de música en Galicia. La primera edición recorrerá, además de A Coruña, Santiago y Pontevedra entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con cuatro conciertos y tres propuestas artísticas que comparten una misma vocación: crear encuentros singulares alrededor de la música en vivo. 

Así, en el Palacio de la Ópera de A Coruña estará Jorge Drexler el 21 de noviembre, mientras que en la Sala Capitol de Compostela Depedro doblará fechas el 15 y 16 de enero. Las entradas para estos conciertos ya están a la venta, mientras que para el del tercer artista del ciclo, Maldita Nerea, que estará en Pontevedra el 30 de enero, saldrán mañana. 

“Apostamos por la cultura como herramienta de conexión porque consideramos que es importante su capacidad para unir y transformar”, explicó Anelén Santilari, responsable de Patrocinios, Eventos y Fidelización de Banco Mediolanum, mientras que su compañera Ivonne Pousa, responsable en la Zona Norte, recordó su pasado familiar de vínculo con la música para agradecer la posibilidad de participar en un evento que se acercará al público de muchos lugares gracias a su apuesta por la descentralización. 

jorge dexler

Jorge Dexler actuará en A Coruña en noviembre

Más información

La programación

Drexler regresa a los escenarios gallegos con una propuesta completamente renovada, acompañado por siete músicos sobre el escenario y con el candombe uruguayo como uno de los hilos conductores de un espectáculo que recorrerá las canciones de TARACÁ junto a algunos de los temas más reconocidos de su extensa trayectoria.

Tras esta primera cita, el Latidos Festival viajará a Santiago de Compostela de la mano de Depedro, proyecto liderado por el músico madrileño Jairo Zavala, que ofrecerá dos conciertos consecutivos, el viernes 15 y el sábado 16 de enero de 2027, en la mítica Sala Capitol.

La programación se completa con la incorporación de Maldita Nerea, que el sábado, 30 de enero de 2027, llegará al Auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra con una propuesta especialmente singular: ORIGEN · SOLO. Las entradas para este concierto se pondrán a la venta este mismo viernes, 11 de septiembre, mientras que los tickets para los directos de Jorge Drexler y Depedro están ya disponibles a través de la web www.latidosfestival.com.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Abanca Innova

Abanca busca a empresas tecnológicas emergentes para desarrollar la próxima generación de servicios financieros
Iván Aguiar
Presentación de Latidos Festival

Latidos Festival llega a A Coruña haciendo de la música “el pulso que nos mueve”
Noela Rey Méndez
Pazo de Meirás

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica recurrirá la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria
EP
El consejero delegado de Hatta Energy, Javier Alonso

Hatta Energy, con sede fiscal en Oleiros, factura 3.495 millones de euros, un 73% más
Iván Aguiar