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A Coruña

La Xunta paraliza las obras de retirada de amianto en el instituto de Zalaeta

Desde el Gobierno autonómico indican que las clases continuarán "con normalidade" y que los trabajos se retomarán una vez se aprueba la modificación del plan de trabajo

Dani Sánchez
Dani Sánchez
09/09/2026 15:44
Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso
Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso
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La Xunta paraliza las obras de retirada de amianto en el IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña, conocido como instituto de Zalaeta. Así lo constata el informe firmado por la subdirectora xeral de Construcións e Equipamentos, Rosa Soñora Luna, enviado al centro esta misma mañana. En el escrito, se indica que los trabajos se retomarán una vez se aprueba la modificación del plan de trabajo y que, por tanto, las clases continuarán "con normalidade".

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Así, el resto de las obras que se ejecutan en el centro continuarán aplicando las medidas de seguridad previstas y en coordinación con el centro. Desde el AMPA, aunque valoran esta decisión, siguen "á espera do certificado de salubridade, da medición da calidade do aire e da revisión do estado das obras".

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