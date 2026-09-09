La Xunta paraliza las obras de retirada de amianto en el instituto de Zalaeta

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso Patricia G. Fraga

La Xunta paraliza las obras de retirada de amianto en el IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña, conocido como instituto de Zalaeta. Así lo constata el informe firmado por la subdirectora xeral de Construcións e Equipamentos, Rosa Soñora Luna, enviado al centro esta misma mañana. En el escrito, se indica que los trabajos se retomarán una vez se aprueba la modificación del plan de trabajo y que, por tanto, las clases continuarán "con normalidade".

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Así, el resto de las obras que se ejecutan en el centro continuarán aplicando las medidas de seguridad previstas y en coordinación con el centro. Desde el AMPA, aunque valoran esta decisión, siguen "á espera do certificado de salubridade, da medición da calidade do aire e da revisión do estado das obras".