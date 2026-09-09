Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta destina 2,5 millones de euros para la segunda fase de la rehabilitación integral del Eusebio da Guarda

El presidente autonómico anunció esta mañana

Dani Sánchez
Dani Sánchez
09/09/2026 17:09
Alfonso Rueda, acompañado de Román Rodríguez e Isabel Risco, directora del centro, esta mañana, en el IES Eusebio da Guarda
Alfonso Rueda, acompañado de Román Rodríguez e Isabel Risco, directora del centro, esta mañana, en el IES Eusebio da Guarda
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La inauguración del nuevo curso 2026-27 en el IES Eusebio da Guarda fue “inolvidable”. Así lo definió su directora, Isabel Risco, después de recibir en sus instalaciones al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien aprovechó su presencia en el instituto coruñés para visitar “un dos centros con máis historia” y, además, anunciar que el Gobierno autonómico destinará una cifra cercana a los 2,5 millones de euros para la segunda fase de la rehabilitación integral del edificio ubicado en la plaza de Pontevedra.

Alfonso Rueda, esta mañana, en su visita al IES Eusebio da Guarda

Rueda, sobre el informe PISA: "Non podemos estar satisfeitos, xogámonos o futuro do noso país"

Más información

“Aquí xa fixemos unha primeira obra moi importante e agora toca a segunda parte para mellorar as instalacións dun edificio que ben o merece”, dijo Rueda. Según el presidente del Ejecutivo gallego, esta actuación, que acometerá mejoras en la accesibilidad, en el gimnasio y en la cubierta, se encuentra dentro del Plan de Arquitectura Pedagóxica, por lo que “se respetará a fermosura e a historia” del inmueble.

Galería

Así fue la visita del presidente de la Xunta al IES Eusebio da Guarda

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inauguró el curso escolar 2026-2027 desde el Eusebio da Guarda, donde también habló sobre el informe PISAVer más imágenes

Primera fase

Según explicaron desde el Gobierno autonómico, con un presupuesto de más de 1,3 millones de euros, la primera fase tuvo por objeto resolver las patologías que las instalaciones del instituto fueron acumulando a través de su larga trayectoria en funcionamiento, mejorando el confort térmico interior y la eficiencia energética del edificio. En este sentido, en las fachadas del edificio histórico se saneó y se renovó completamente el revestimiento existente sobre los muros de piedra y, en las zonas donde la piedra queda a la vista, se procedió a la limpieza y saneamiento.

Modesta Goicouru00eda 250725 (2)

El Ayuntamiento coloca señales luminosas en el paso de peatones entre la plaza de Pontevedra y Modesta Goicouría

Más información

En el edificio moderno se acometió una limpieza y aislamiento general de los paramentos. En lo referido a las cubiertas, se repusieron las partes dañadas de las cubiertas y de los canalones y se renovaron las bajantes por unas noticias de zinc. La falta de aislamiento se solucionó también mejorando las carpinterías, bien mediante su restauración, bien a través de su relevo por unas nuevas, en función del estado de conservación de las ventanas actuales. Además, en el interior se cambiaron los falsos techos de las aulas de Bachillerato y se instalaron en las de ESO. Asimismo, se pintaron los paramentos interiores de los edificios, las barandillas, radiadores y tuberías; y se renovó la instalación de iluminación de todo el centro, colocando luminarias LED de menor consumo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un momento de la presentación de Noites na Cidade Vella

El ciclo Noites na Cidade Vella lleva la música de cámara a espacios emblemáticos de A Coruña
Redacción
Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro

Volotea pone a la venta los billetes para cinco nuevos destinos desde A Coruña
EFE
Alfonso Rueda, acompañado de Román Rodríguez e Isabel Risco, directora del centro, esta mañana, en el IES Eusebio da Guarda

La Xunta destina 2,5 millones de euros para la segunda fase de la rehabilitación integral del Eusebio da Guarda
Dani Sánchez
Tranvías incorpora dos nuevas unidades

Tranvías aumenta su flota para reforzar el servicio ante el inicio del curso
Redacción