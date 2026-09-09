La Xunta destina 2,5 millones de euros para la segunda fase de la rehabilitación integral del Eusebio da Guarda

Alfonso Rueda, acompañado de Román Rodríguez e Isabel Risco, directora del centro, esta mañana, en el IES Eusebio da Guarda Patricia G. Fraga

La inauguración del nuevo curso 2026-27 en el IES Eusebio da Guarda fue “inolvidable”. Así lo definió su directora, Isabel Risco, después de recibir en sus instalaciones al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien aprovechó su presencia en el instituto coruñés para visitar “un dos centros con máis historia” y, además, anunciar que el Gobierno autonómico destinará una cifra cercana a los 2,5 millones de euros para la segunda fase de la rehabilitación integral del edificio ubicado en la plaza de Pontevedra.

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“Aquí xa fixemos unha primeira obra moi importante e agora toca a segunda parte para mellorar as instalacións dun edificio que ben o merece”, dijo Rueda. Según el presidente del Ejecutivo gallego, esta actuación, que acometerá mejoras en la accesibilidad, en el gimnasio y en la cubierta, se encuentra dentro del Plan de Arquitectura Pedagóxica, por lo que “se respetará a fermosura e a historia” del inmueble.

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Primera fase

Según explicaron desde el Gobierno autonómico, con un presupuesto de más de 1,3 millones de euros, la primera fase tuvo por objeto resolver las patologías que las instalaciones del instituto fueron acumulando a través de su larga trayectoria en funcionamiento, mejorando el confort térmico interior y la eficiencia energética del edificio. En este sentido, en las fachadas del edificio histórico se saneó y se renovó completamente el revestimiento existente sobre los muros de piedra y, en las zonas donde la piedra queda a la vista, se procedió a la limpieza y saneamiento.

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En el edificio moderno se acometió una limpieza y aislamiento general de los paramentos. En lo referido a las cubiertas, se repusieron las partes dañadas de las cubiertas y de los canalones y se renovaron las bajantes por unas noticias de zinc. La falta de aislamiento se solucionó también mejorando las carpinterías, bien mediante su restauración, bien a través de su relevo por unas nuevas, en función del estado de conservación de las ventanas actuales. Además, en el interior se cambiaron los falsos techos de las aulas de Bachillerato y se instalaron en las de ESO. Asimismo, se pintaron los paramentos interiores de los edificios, las barandillas, radiadores y tuberías; y se renovó la instalación de iluminación de todo el centro, colocando luminarias LED de menor consumo.