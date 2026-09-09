La lotería toca en Xuxán en pleno septiembre: sorteados 50 nuevos pisos de alquiler accesible

Sorteo de cincuenta viviendas en Xuxán, este miércoles Cedida

Cuando se sortean viviendas de promoción pública, el salón de la delegación de la Xunta en A Coruña se llena de demandantes que acuden esperanzados por escuchar su nombre cuando los 'ganadores' son anunciados. Este miércoles el Gobierno autonómico sorteó cincuenta nuevas viviendas destinadas al alquiler accesible en Xuxán, y una treintena de solicitantes acudieron con la esperanza de ganar esta lotería.

Ninguno de los presentes resultó ser beneficiado, pero en sus casas, cincuenta familias recibirán la llamada que cambiará sus vidas el próximo año, cuando puedan entrar a vivir en su nuevo hogar. La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, asistió al sorteo de los pisos que se construyen en la parcela Z-38, en el barrio más joven de la ciudad.

El sorteo, que se realizó ante notario entre los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda para A Coruña como municipio preferente, estuvo integrado por 48 viviendas correspondientes al turno general y dos reservadas para personas con movilidad reducida. De las primeras, el 40%, es decir, un total de 19, están destinadas a personas menores de 36 años, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.

Los pisos sorteados disponen de dos, tres y cuatro dormitorios, con superficies que oscilan entre los 70 y los 114 metros cuadrados y que cuentan con garaje y trastero. Además de las cincuenta personas adjudicatarias se seleccionaron a 154 reservas.

El precio del alquiler oscilará entre los 138,60 euros y los 409,16 y la previsión de la Xunta es la de concluir las obras de esta promoción en el segundo trimestre de 2027. Ahora se abre un plazo de diez días para presentar alegaciones, tras lo que se verificará el cumplimiento de los requisitos y se publicará, posteriormente, el listado definitivo.

Tal y como recordó Belén do Campo, el presupuesto para este edificio es de casi once millones de euros y tiene una altura de bajo y cinco plantas. En Xuxán hay actualmente 104 viviendas en obras por parte del Gobierno autonómico. Además, está licitada la redacción del proyecto para otras 264 viviendas de protección pública en la parcela Z-46, mientras que ya está licitado el proyecto y la obra de otras 264 viviendas en la parcela Z-44.

A estas actuaciones se añaden las promociones previstas en parcelas cedidas por el Ayuntamiento con otras 99 viviendas. “A vivenda protexida ten que chegar a máis persoas, non quedarse limitada a uns poucos perfís de renda”, afirmó la delegada territorial de la Xunta en A Coruña.