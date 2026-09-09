La EOI de A Coruña inaugura este jueves el nuevo curso con plazas disponibles en once lenguas

Estudiantes de inglés, en una de la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Blanco

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de A Coruña inicia este jueves un nuevo curso académico con plazas disponibles en hasta once lenguas. Así, las personas que aún no hayan formalizado su matrícula, podrán hacerlo hasta el próximo 18 de septiembre, sin necesidad de preinscripción, en las plazas que permanecen vacantes. La oferta incluye alemán, árabe, chino, español como lengua extranjera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués, ruso y japonés.

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Además de los cursos oficiales, con diferentes posibilidades de horario y modalidades de enseñanza, la escuela ofrece cursos monográficos sin examen. De esta forma, el alumnado puede escoger entre clases de mañana o de tarde y entre formación presencial y semipresencial en algunos idiomas, facilitando así la compatibilidad de los estudios con la vida laboral y personal. La EOI de A Coruña cuenta, además de su sede central, con secciones en Arteixo, Carballo, Cee y Culleredo. En estas secciones se ofertan cursos de distintos niveles de inglés, francés, alemán y español. El acceso a las enseñanzas de la EOI requiere tener cumplidos los 14 años, excepto en el caso de inglés para las personas que cursasen esta lengua en la ESO, que deberán tener por lo menos 16 años.

Este jueves, 10 de septiembre, a las 18:30 horas, la escuela celebrará en su salón de actos, en Ciudad Escolar, el acto de presentación del nuevo curso, especialmente dirigido al alumnado de nuevo ingreso. Las clases de los cursos oficiales y monográficos comenzarán a partir del 14 de septiembre, mientras que los cursos de That’s English! y Celga lo harán el 28.