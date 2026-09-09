La directora coruñesa Sandra Sánchez estrena 'A Nadadora' en la 71º edición de la Seminci

Una escena del largometraje que

'A Nadadora', el primer largometraje de ficción de la directora naronesa Sandra Sánchez, competirá en la sección oficial Punto de Encuentro 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que reúne los primeros y segundas películas de ficción y trabajos que ofrecen un diálogo abierto con espectadores y miradas personales del cine contemporáneo.

Ambientada en la Costa da Morte de los años 90, 'A Nadadora' sigue a Nico, una joven que sale a recoger percebe de forma furtiva junto a su padre, Tano, un superviviente de la heroína con quien comparte parte de las ganancias. Al mismo tiempo, Nico comienza a sufrir extraños episodios en los que pierde el conocimiento y despierta en lugares distintos sin recordar cómo ha llegado hasta ahí. Durante esos lapsos surgen imágenes y sensaciones que Nico no logra comprender y que parecen conducirla hacia la misteriosa figura de la Nadadora.

Poco a poco irá adentrándose en un territorio desconocido que la obligará a enfrentarse a su propia identidad, descubriendo ausencias que al principio le abrumaban y que encierran un potencial que le permitirá sentirse más fuerte y menos sola.

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Con 'A Nadadora', Sandra Sánchez construye un relato sensorial en el que la Costa da Morte y el mar adquieren una presencia esencial. La película transita entre una aproximación realista al entorno y un territorio más ambiguo y extraño, siempre desde el punto de vista de Nico. El mar funciona a la vez como espacio real y simbólico: un paisaje violento y tenebroso, pero también fuente de vida y lugar del que emerge la misteriosa Nadadora.

"La película me ha permitido reflexionar sobre los legados familiares, la construcción de la identidad durante la adolescencia y el poder que puede llegar a tener nuestro mundo interior. Me siento muy agradecida de poder estrenar mi primera película en la Seminci, un festival con tantos años de historia y una apuesta tan decidida por el cine de autor", cuenta la directora.

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La película está protagonizada por las debutantes Nuria López y María de Dina en los papeles de Nico y la nadadora respectivamente. Completan el reparto con personas de renombre en el el audiovisual gallego Lucía Veiga, Federico Pérez, Diego Anido y Melania Cruz.

En el apartado técnico destacan profesionales como la directora de fotografía Gina Ferrer, ganadora de un premio Gaudí por '20.000 especies de abejas', 'Sorda', 'La Mesías'; la directora de arte Melania Freire ('O corno', 'Matria'); Diego Staub ('Sirat”, 'Rapa', 'La infiltrada') en el diseño de sonido; las diseñadoras de vestuario María Porto Romero ('As Neves', 'Fatum') y Mar Fraga ('Dos días', 'Vilamor'); y Raquel Fidalgo ('La sombra de la ley', 'El Niño') como jefa de maquillaje y peluquería. Además, la música original es de la conocida artista gallega Mercedes Peón, que ya participó en proyectos como 'Cuerpo abierto', 'Mareas vivas', y el montaje corre a cargo de la propia Sandra Sánchez.

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Está producida por Setembro Cine (Fernanda del Nido) y Tandem Films (Cristina Zumárraga), coproducida por Ukbar Filmes (Pandora da Cunha Telles y Pablo Iraola) en asociación con Antaviana Films y con la participación de Televisión de Galicia.

No será la única representación gallega en esta sección del festival, ya que también se presenta 'As augas', de la ourensana Ledicia Sola producida por Maruxiña Film Company y Matriuska Producciones. La directora firma el guion y protagoniza la película junto a Marta Larralde, Melania Cruz, Lidia Veiga y Toni Salgado.

Documentalista y montadora

La trayectoria de Sánchez combina dos facetas esenciales para entender su mirada cinematográfica: la de documentalista y la de montadora. Debutó en el largometraje con el documental 'Tralas luces', estrenado en el Festival de San Sebastián y ganador de tres premios Mestre Mateo, y ha desarrollado una larga trayectoria como realizadora en títulos como 'Aguiño, sobrevivir al Prestige', la serie 'Moito Mar' y los cortometrajes 'Matías' y 'A Nena Azul', ganador del Mestre Mateo al Mejor Cortometraje.

Su experiencia documental ha marcado su forma de acercarse a la realidad y de filmarla, y trabajos como 'Aguiño' y 'Moito Mar' le permitieron además adquirir un profundo conocimiento del mar. A esta mirada se suma su experiencia como montadora en películas como 'O corpo aberto', de Ángeles Huerta; 'Código emperador', de Jorge Coira; y 'Migas de pan', de Manane Rodríguez, un oficio que también ha moldeado su manera de construir las historias.

La 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid se celebra del 23 al 31 de octubre. La sección oficial Punto de Encuentro otorga tres galardones. El Premio Punto de Encuentro un premio metálico de 30.000 euros para la compañía que haya inscrito la película en el festival. El Premio Especial Fundos son 10.000 euros y el premio ESCAC 5.000 euros para el realizador o realizadora de una primera película. Todo ellos también con su respectivo trofeo.