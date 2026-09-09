Inditex eleva su beneficio un 6,8% hasta los 2.980 millones de euros en un primer semestre récord

Una tienda de Berskha (Inditex) ubicada en Miami (Estados Unidos) Cedida

El gigante textil Inditex ha vuelto a batir sus propios récords financieros durante el primer semestre fiscal de este año (comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio). En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha informado de que ha registrado un beneficio neto de 2.980 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de también han crecido de forma notable, con un incremento del 7,6%, hasta los 19.755 millones de euros. La empresa con sede en Arteixo señala que "las colecciones de la campaña primavera/verano" fueron "muy bien recibidas por los clientes" y que se ha constatado" una evolución satisfactoria tanto en tienda como online".

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El consejero delegado, Óscar García Maceiras, califica como “excelentes" los resultados obtenidos en el primer semestre de este 2026 y explica que ponen de manifiesto "la extraordinaria capacidad" de los equipos que forman parte de la compañía, que "en un entorno global muy complejo" han conseguido hacer llegar cada día a los clientes en todo el mundo "el producto y la experiencia de moda" que demandan.

"La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex”, afirma.

Inditex añade, en el comunicado remitido a la CNMV, que la empresa ha continuado "con un sólido desempeño operativo", impulsado por "la creatividad" de sus equipos y "la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online".

Perspectivas

También realiza un anticipo de la evolución de las ventas correspondientes a la segunda parte del año. "Las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido muy bien recibidas por nuestros clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2025", detalla.

En cuanto a las perspectivas de futuro, sus prioridades son la mejora de su "propuesta de moda", la "atención al cliente", su enfoque "en la sostenibilidad" y la "continua evolución" de los equipos de alto rendimiento. "Al centrarnos en estas áreas, impulsaremos el potencial de crecimiento a largo plazo del grupo", indica.

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Inditex también resalta su capacidad de mejorar. "Nuestro modelo de negocio, caracterizado por la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el suministro durante la temporada, nos permite reaccionar a las tendencias de moda, reforzando así nuestra posición única en el mercado. Invirtiendo continuamente en nuestras tiendas, nuestro canal online global y nuestras plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo.

Esta multinacional fundada por Amancio Ortega opera "en 215 mercados con baja cuota de mercado en un sector fragmentado", según asegura. A esto añade que la "optimización de las tiendas" sigue su curso y que se espera que esto impulse "nuevas mejoras en la productividad".