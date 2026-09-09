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A Coruña

Inditex invierte 200 millones de euros para mejorar sus instalaciones corporativas

Parte de este montante se destinará al nuevo campus de Cataluña, que albergará las sedes de Bershka, Oysho, Massimo Dutti y Lefties

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/09/2026 09:36
Sede central de Inditex en Arteixo
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La presentación de los resultados del primer semestre fiscal ha servido para conocer que Inditex tiene previsto destinar 200 millones de euros de “inversión extraordinaria” a la “modernización y mejora” de las “instalaciones corporativas en toda la compañía”, reforzando su posición como “empleador de referencia”.

El consejero delegado, Óscar García Maceiras, confirmó que "una parte importante de este nuevo gasto de capital extraordinario" está relacionada con el nuevo campus en Barcelona (Cataluña) para Bershka, Oysho, Massimo Dutti y Lefties. "Estamos muy entusiasmados por nuestros equipos y, como siempre, seguiremos invirtiendo en el futuro", afirmó.

A este montante hay que sumar otros 2.300 millones de euros de gastos ordinarios para obtener “eficiencias” y aumentar la “diferenciación” durante este 2026, según señala la multinacional.

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En cuanto a nuevos establecimientos, Zara ha inaugurado nuevas ubicaciones, como Los Cabos, México. Además, ha realizado importantes ampliaciones, reubicaciones y remodelaciones en algunas de las tiendas más emblemáticas, como las de Bond Street en Londres, Gangnam en Seúl y Ostende en Bélgica.

En agosto, Bershka abrió su primera tienda en Estados Unidos, en Aventura Mall, Miami. Esta es una de las dos aperturas previstas para este formato en el área de Miami en un futuro próximo. También en agosto, Bershka inauguró su segunda tienda en Brasil, en Río Barra, tras la apertura de la de Morumbi, São Paulo, en marzo.

Además, Inditex asegura que sus plataformas online siguen implantando “mejoras continuas” para ofrecer “una experiencia única” a los clientes. “La personalización y el desarrollo de comunidades son dos importantes focos de atención”, indica.

La nueva tecnología de alarmado ya se ha implementado en todas las tiendas. La empresa indica que este programa complementa el ecosistema tecnológico existente en tienda con silos de Click & Collect, los sorters, las cajas de servicio asistidas y los puntos de entrega. “Proporciona una mejora significativa en la experiencia del cliente, facilitando la interacción con nuestros productos y optimizando el proceso de compra, y es la base para que sigamos profundizando en la digitalización de las tiendas y su integración con las plataformas online en los próximos años”, detalla.

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