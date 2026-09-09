Inditex cae más de un 3% en Bolsa pese a lograr resultados semestrales récord
Las acciones se negocian en el entorno de los 54,8 euros
Las acciones de Inditex se dejaban más de un 3% en la apertura de la sesión bursátil de este miércoles pese a comunicar resultados semestrales récord con un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes.
En concreto, las acciones de la firma textil caían un 3,04% en la apertura y lideraban las pérdidas del selectivo madrileño hasta intercambiarse a 54,8 euros por título.
La empresa ha registrado en su primer semestre fiscal un beneficio neto de 2.980 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de también han crecido de forma notable, con un incremento del 7,6%, hasta los 19.755 millones de euros.