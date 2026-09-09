Inditex cae más de un 3% en Bolsa pese a lograr resultados semestrales récord

Bolsa de Madrid

Las acciones de Inditex se dejaban más de un 3% en la apertura de la sesión bursátil de este miércoles pese a comunicar resultados semestrales récord con un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes.

En concreto, las acciones de la firma textil caían un 3,04% en la apertura y lideraban las pérdidas del selectivo madrileño hasta intercambiarse a 54,8 euros por título.

Inditex eleva su beneficio un 6,8% hasta los 2.980 millones de euros en un primer semestre récord Más información

La empresa ha registrado en su primer semestre fiscal un beneficio neto de 2.980 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de también han crecido de forma notable, con un incremento del 7,6%, hasta los 19.755 millones de euros.