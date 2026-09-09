Hatta Energy, con sede fiscal en Oleiros, factura 3.495 millones de euros, un 73% más

El consejero delegado de Hatta Energy, Javier Alonso Cedida

Hatta Energy, con sede fiscal en Oleiros (A Coruña), ha presentado sus cuentas auditadas de 2025, que recogen la facturación total en 2025 se situó en más de 3.495 millones de euros. De este modo, afirma que ha crecido un 72,72% respecto a 2024, cuando había contabilizado una cifra de 2.024 millones de euros.

Hatta es compañía dedicada a la venta y distribución al por mayor de hidrocarburos y derivados del petróleo. Su aportación a las arcas del Estado crece, situándose en una cifra total de impuestos aportados por la compañía en 2025 de 1.900 millones de euros, mientras que en 2024 esta cifra fue de 209 millones de euros.

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Esta empresa también explica que ha aumentado sus importaciones de manera notable, ya que, según asegura, los refineros españoles no le facilitan "venta de producto" y la compañía se ve obligada a recurrir "al mercado internacional". "De esta forma, este incremento se ha visto trasladado en el número de barcos que ha importado en España, pasando de seis en 2024 a 35 en 2025", afirma.

El consejero delegado de Hatta, Javier Alonso, destaca que estos resultados “reflejan la solidez financiera de la compañía", su capacidad de seguir invirtiendo y creciendo, y la "consolidación" de un proyecto empresarial que resulta "clave" para impulsar un mercado de hidrocarburos español más abierto.