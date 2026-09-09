Víctor, que estuvo muy luchador, pelea con Paqui por la posesión de la pelota Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años el Deportivo ganaba en el partido en el que sumaba mil encuentros en Primera División. En 1976, hace 50 años, se autorizaba a que no se vendiese el pan en todos los domingos del año, mientras que hace 75, en 1951, la ciudad se volcaba con la visita de Francisco Franco, que vio las regatas y acudió a una cena de gala. En 1926, hace cien años, se repartieron libretas de la Caja de Ahorros entre alumnos de Oleiros con motivo del inicio de curso

Hace 25 años | El Deportivo gana en su partido número 1.000 en Primera División

El Deportivo redondeó con un triunfo (0-1) el encuentro que hacía el número mil de los que lleva disputados en Primera División. El magistral gol de Fran, en el minuto 87, permite a los coruñeses sumar los tres puntos en juego en el Insular de Las Palmas y mantenerse por segunda jornada consecutiva al frente de la clasificación.

Por otro lado, la Capitanía Marítima de A Coruña archivará el expediente del velero fantasma tras llegar a la conclusión de que detrás del caso se esconde un intento de fraude a una aseguradora. La Guardia Civil busca a tres eslavos que supuestamente trataron de hundir el barco tras eliminar cualquier indicio que permitiera identificarlos. Por este motivo, se ha descartado rastrear la costa en busca de víctimas.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Ya no se venderá el pan en la ciudad todos los domingos del año

A partir del domingo 12 de septiembre quedan autorizados la no fabricación de pan, su distribución y venta en todos los domingos del año, y en las festividades de Año Nuevo, San Honorato, patrono de la Panadería, Exaltación al Trabajo y Navidad. Para el caso de que algunas de las cuatro festividades coincidan en sábado o lunes, las panaderías trabajarán y elaborarán pan el domingo, dándole preferencia a las festividades.

Olivetti presentó en la ciudad sus últimos modelos de máquinas de gestión, microcomputadores, sistemas de escritura y teleimpresores.

En la crónica de sucesos, un cortocircuito provocó el incendio del letrero luminoso del pub de “Los Porches”, y ocasionó el consiguiente revuelo entre el público que ocupaba las terrazas.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Franco disfruta de las regatas coruñesas y de una cena de gala

La Coruña ha vuelto a vibrar de entusiasmo con la presencia del Caudillo. Cada vez que el Jefe del Estado español visita nuestra ciudad, los coruñeses, percatados del honor que se les hace y de la importancia que en días tan señalados cobra la urbe, saben corresponder a tal señor con los máximos honores. Franco presenció las regatas de balandros y traineras y el Ayuntamiento ofreció una cena de gala en su honor en el Palacio Municipal. A la una y media, el Caudillo se asomó al balcón principal, siendo acogida su presencia con nutridos aplausos. Desde aquel lugar presenció S.E. y acompañantes una brillantísima sesión de fuegos artificiales que duró largo rato y que culminó con un monumental guion del Caudillo, con bengalas y coronado por el nombre de Franco.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Reparto de libretas de la Caja de Ahorros en el inicio del curso

El día señalado para esta fiesta, se celebró en este pueblecito la apertura del curso escolar del Ayuntamiento de Oleiros. El acto, que resultó muy solemne y concurrido, se verificó en el salón de fiestas. Se repartieron 69 libretas de la Caja de Ahorros, con imposiciones de 2, 3 y 5 pesetas a otros tantos alumnos. Pronunciaron elocuentes discursos de amor a la escuela el maestro y el niño la maestra de Liaño, el párroco señor Pastor y el celoso alcalde, general señor Ruibal. Los niños cantaron diversos himnos patrióticos y se dieron muchos vivas.

Por otra parte, en el lugar de Los Castros, hubo en las últimas horas una verdadera batalla campal entre varios vecinos, resultando algunos con lesiones leves, salvo complicaciones.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego