Fallece Carlos Díaz- Pache, el 'padre' de los náufragos de las viñetas de El Ideal Gallego

Carlos Díaz Pache, durante la presentación de su libro, en 2020 Archivo El Ideal Gallego

Sus viñetas ocuparon durante veinte años un espacio fijo en las páginas de El Ideal Gallego. Los náufragos que desgranaban desde su isla desierta la actualidad del día a día se quedan huérfanos tras la muerte de su creador, el dibujante Carlos Díaz-Pache Montenegro, que falleció este miércoles en A Coruña.

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Hace seis años, presentó su libro, 'Náufragos', en la librería Arenas. En él reunía un centenar de ilustraciones “atemporales”, despegadas de la actualidad del día a día, para que encajaran en la recopilación. “No puedes publicar en un libro las mismas que en un periódico, porque allí siempre se está hablando de actualidad. El lector no lo entendería”, explicaba.

Díaz-Pache hablaba entonces con cariño de sus criaturas, despojadas de todo pero, al mismo tiempo, totalmente enterados de lo que pasaba en el exterior: “Están metidos en la isla, pero tienen periódicos, la tele, la radio y van y vienen del continente. Pero llevan tanto tiempo allí que fuera no se encuentran en su ámbito”.

El estilo de este ferrolano, que trabajó durante mucho tiempo en banca, era apto para todos los públicos y sin meterse en demasiadas polémicas. “No me gusta criticar, siempre muy blanco, sin acritud”, reconocía.

Deja mujer, tres hijos y cuatro nietos. El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de Servisa y el viernes 11, a las siete de la tarde, habrá un funeral en la iglesia de Santa Lucía.