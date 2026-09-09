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A Coruña

El verano que hizo historia en A Coruña, en cifras

"Somos la única ciudad gallega que creció en viajeros en junio y julio", destaca Inés Rey

Lara Fernández
Lara Fernández
09/09/2026 15:08
Los pasajeros del Arvia y el Mein Schiff 6 hacen turismo por la ciudad
Turistas en el Paseo Marítimo
Javier Alborés
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Un verano "histórico" para A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, hizo balance este miércoles de una temporada estival cuyos datos, destacó la regidora, demuestran que "la tasa turística no disuadió a nadie de elegir la ciudad como destino vacacional". 

La regidora, que mantuvo un encuentro con los representantes del sector turístico, hotelero, hostelero y gastronómico de la ciudad, puso sobre la mesa las cifras de un verano marcado por el eclipse total de Sol del 12 de agosto. "Un año más, nuestra ciudad mostró que es el gran polo cultural y turístico del noroeste peninsular", dijo. Del 23 de junio al 6 de septiembre, A Coruña presumió de programación para todos los públicos, algo que nace, en palabras de Rey, del "espíritu de colaboración y compromiso de las partes implicadas". 

La ocupación hotelera media durante los meses de junio, julio y agosto fue del 84,3%, manteniendo los niveles de 2025, los mejores hasta la fecha. La ciudad fue la única de las grandes urbes gallegas que incrementó el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros durante los meses de junio y julio, con un total de 105.932 y 218.804 pernoctaciones. Todo ello marcado por ser el primer verano con la tasa turística activa, cuya recaudación "permitirá al Ayuntamiento mejorar muchos servicios para la ciudadanía y las personas visitantes", dijo la alcaldesa.

Cultura

También se registraron buenos resultados en los principales recursos turísticos de la ciudad. La Torre de Hércules superó las 49.500 entradas durante el verano, siendo los turistas madrileños los que más visitan el monumento, seguidos, en el ámbito internacional, por residentes en Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal.

El tráfico de cruceros continuó su tendencia ascendente, con 55 escalas y más de 174.000 pasajeros entre junio y agosto. Esto supone un 15,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Inés Rey quiso pone en valor la asistencia a eventos culturales o de ocio organizados por el Ayuntamiento. En total, más de 1,5 millones de personas acudieron a disfrutar de la oferta cultural de A Coruña. Solo en agosto, con las Fiestas de María Pita y el festival Noroeste Estrella Galicia, entre otros, hubo 854.000 personas. Todo ello representa un 6,7% más que en 2025.

Eclipse y retorno económico

El 12 de agosto se convirtió en uno de los acontecimientos más multitudinarios de la historia de la ciudad, con más de 225.000 personas siguiendo el eclipse total de Sol. Los hoteles estuvieron a un 99% de ocupación y el impacto económico del fenómeno astronómico dejó un 43% más de gasto realizado por turistas extranjeros en esa semana.

La alcaldesa señaló, además, que el retorno económico de este verano, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), apuntan a un gasto medio por visitante de 1.344 euros, 177 por día y turista.

Tal y como adelantó El Ideal Gallego el fin de semana, el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, destacó los datos del verano, que fue “muy bueno”, pero con ligeros cambios con respecto al año pasado. En junio los hoteles cosecharon un 80,39% de ocupación, lo que supone un pequeño incremento con respecto al 80,27% de 2025. En el mes de julio se volvió a producir “un crecimiento muy pequeño”, del 0,36%, “situando la ocupación este año en un 86,75%”. Así, y contra todo pronóstico, agosto fue el único mes de la temporada estival con una caída de ocupación, en este caso del 0,70%.

“En agosto nos quedamos en un 85,96%”, dice el también director del NH Collection Finisterre. La razón, explica, está detrás del mencionado mal tiempo. “La última semana no ha sido buena climatológicamente y seguramente se han estancado las reservas de última hora”.

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