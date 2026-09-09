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A Coruña

El último obstáculo en el camino de la intermodal supone otro “varapalo” para la rutina de los viajeros

Dani Sánchez
Dani Sánchez
09/09/2026 19:18
Autobuses para trasladar viajeros en la estación intermodal
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En el camino hacia la intermodalidad, muchos son los obstáculos que se han de esquivar antes de llegar. Si no, que se lo digan a los usuarios del tren en A Coruña, que desde incluso antes de diciembre de 2024 –cuando se inauguró la estación provisional de tren–, ya sufrían los efectos de la nueva movilidad en la zona. Además del levantamiento de la nueva terminal de tren momentánea en la avenida del Ferrocarril, varias modificaciones de frecuencias y diferentes ‘apagones’ ferroviarios mermaron durante todo este tiempo la rutina de los viajeros. No obstante, tal y como adelantó El Ideal Gallego, los coruñeses tendrán que sufrir un nuevo corte antes de que termine el año, un auténtico “varapalo” para los usuarios que utilizan la ciudad como origen o destino de sus desplazamientos.

Así lo creen desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Galicia, quienes, aunque consideran que estos cortes siempre que sean necesarios para la mejora de infraestructura son bien acogidos, suponen “un golpe más en un año que no ha sido particularmente bueno en este aspecto”. “Esperamos que sirva como última empujón para poder disfrutar de manera definitiva de la intermodal”, concretan.

Viajeros aguardan para subirse al transporte alternativo de Renfe, en la anterior interrupción del tráfico ferroviario en la estación de tren de A Coruña

A Coruña sufrirá un nuevo ‘apagón’ ferroviario antes de que termine el año

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Durante el nuevo ‘apagón’ ferroviario, que interrumpirá el tráfico de trenes durante diez días (del 5 al 14 de noviembre), se verán modificados de distinta manera los servicios de las líneas de Media Distancia y Regionales que conectan A Coruña con Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, así como los trenes AVE y Avlo en la conexión con Madrid. Aunque Renfe todavía no ha comunicado este nuevo paro, en su página web advierte de que se habilitará un transporte alternativo por carretera con el fin de intervenir lo menos posible en el servicio.

Nuevos servicios

Además de la concreción del transporte por carretera durante el paro, otro aspecto incierto en la movilidad ferroviaria coruñesa –este más actual– es saber cuándo llegarán los nuevos servicios que Renfe había previsto en la línea entre A Coruña y Vigo a partir de este jueves. Finalmente, y aunque la operadora pública haya respondido a preguntas de este diario que se pondrán en venta “a la mayor brevedad posible”, parece que no será hasta octubre.

De hecho, no solo no es posible viajar en trenes de la serie 121 (actuales convoyes de Media Distancia), sino que todavía no se puede adquirir ningún billete entre la urbe herculina y la ciudad olívica a partir del 30 de septiembre.

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