El festival de A Coruña que puso de acuerdo a vecinos, Ayuntamiento y Xunta reunió a 20.000 personas

Un padre y una hija disfrutan del Flores Rock Quintana

Un equipo de 25 vecinos del Barrio de las Flores se encargó de montar, mantener y dar de comer y beber a más de 20.000 asistentes al Flores Rock. Es la verdadera grandeza de un festival que, en su décimo aniversario, volvió a superar todas las expectativas y registros previos. No es fácil saber dónde está el límite, pero la organización es consciente de que no mucho más arriba.

Los jóvenes rockeros copan la jornada más intensa del Flores Rock Más información

Ese es el sentir de David Pujades, orgulloso coordinador del evento. “Dimos un paso al frente que es de auténtico gigante. Siempre nos han catalogado como el festival, pero los llenos llegaban en los conciertos de la noche”, afirma. “Esta vez conseguimos llenar todo el día, con los visitantes moviéndose por todo el barrio, lo que al final es el resultado que buscábamos”, añade. Todo ello a costa de la salud de Pujades y su equipo. “Es la edición de la que más satisfechos salimos, a la organización casi nos hace colapsar, porque acabamos muy cansados y el montaje aún fue mucho mayor”, confiesa uno de los responsables.

Flores Rock, en imágenes Más información

De hecho, de cara al futuro abre un nuevo panorama: “Nos estamos dando cuenta de que tenemos que empezar a subcontratar cosas, porque se nos hace muy grande, la idea es hacer más trabajo de número y menos de físico. Cambiando tres cosillas vamos a salir muy bien parados”, subraya. Como momento más representativo de la décima edición, Pujades se queda con el ambiente familiar del tardeo. “Eso sí, aunque todas las bandas nos han dado la enhorabuena, también queremos disfrutar un poco algún año”, reconoce.

Ayuntamiento

Uno de los rostros habituales del Flores Rock es Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. quien se siente orgulloso del festival: “Deu o salto definitivo cara á súa consolidación coma un festival de referencia indiscutible no rock, punk e metal. Ten incrementado exponencialmente a súa proxección exterior, cun cartel de altísimo nivel e sen perder a súa esencia de festival de barrio, onde a participación dos veciños e o traballlo comunitario son diferenciadores, facéndoo moi especial e dotándolle dunha grande trascendencia social”.

Cómo la monta el Flores Rock: así creó un barrio de A Coruña un festival de referencia en España Más información

Por otro lado, la colaboración entre vecinos e instituciones es un paradigma, según Castro, en el Flores Rock. “Quero agradecer enormemente o inmenso traballo de todo o equipo do Flores Rock, e o exemplo que dan ano tras ano, en especial a David, pola súa perseverancia, a Edi, pola súa infinita paciencia, a Salva, pola tranquilidade e sabiduría, e a todo ese equipazo, a Paula polo rigor e a Odin pola súa enerxía. Tamén á Xunta, por decidir sumar a súa colaboración, nun exemplo de colaboración co Concello que agradecemos enormemente. A suma de esforzos é garante de éxito”, finaliza.