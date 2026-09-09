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A Coruña

El ciclo Noites na Cidade Vella lleva la música de cámara a espacios emblemáticos de A Coruña

La programación empieza el próximo 16 de septiembre en el Teatro Rosalía con Helix Trío

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/09/2026 18:27
Un momento de la presentación de Noites na Cidade Vella
Un momento de la presentación de Noites na Cidade Vella
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La Fundación Rogelio Groba y el Concello de A Coruña presentaron esta mañana la V edición del ciclo de conciertos Noites na Cidade Vella en el Salón Real del Palacio Municipal de María Pita. Una cita ya consolidada que volverá a llevar la música de cámara a algunos de los espacio patrimoniales más singulares de A Coruña. El ciclo se celebrará entre el 16 de septiembre y el 17 de octubre.

En el acto participaron Gonzalo Castro, concejal de Cultura del Concello da Coruña, y Rogelio Groba Otero, director artístico del ciclo y presidente de la Fundación Rogelio Groba, que dieron a conocer el programa completo de esta nueva edición y destacaron la continuidad de un proyecto que apuesta por acercar al público propuestas musicales de altísimo nivel en diálogo permanente con el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La quinta edición reunirá en A Coruña a destacados intérpretes y formaciones nacionales e internacionales, entre ellos Helix Trio, Mikhail Pochekin, Michail Lifits, Amatis Trio, Hrachya Avanesyan y Jean-Baptiste Doulcet, junto con la Orquesta de Cámara Galega, formación residente del ciclo, y el Ensemble de la Fundación Groba.

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Durante la presentación, Gonzalo Castro puso en valor la capacidad de Noites na Cidade Vella para convertir diferentes espacios patrimoniales de A Coruña en escenarios para la música y destacó la importancia de mantener una programación continuada de música de cámara a lo largo del año, favoreciendo al mismo tiempo el encuentro entre cultura, patrimonio y ciudadanía.

Por su parte, Rogelio Groba Otero destacó la calidad y variedad de una programación que combina grandes intérpretes, formaciones camerísticas y repertorios de diferentes épocas y estilos. El director artístico subrayó también la presencia de la obra del maestro Rogelio Groba, que ocupará un lugar relevante a lo largo del ciclo y será interpretada tanto por la Orquesta de Cámara Galega como por el Ensemble de la Fundación Groba.

Además, la música del compositor estará presente en el programa que ofrecerá el dúo formado por el violinista Hrachya Avanesyan y el pianista Jean-Baptiste Doulcet, dos destacados intérpretes internacionales que abordarán también una de sus obras, Cruñesas, junto a otras piezas fundamentales del repertorio camerístico.

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Esta quinta edición mantiene así las señas de identidad que han acompañado a Noites na Cidade Vella desde sus inicios: excelencia artística, proximidad con el público, difusión del patrimonio musical gallego y utilización de espacios emblemáticos de A Coruña como lugares vivos para la cultura.

Con esta nueva edición, Noites na Cidade Vella reafirma su voluntad de seguir haciendo de A Coruña un punto de encuentro entre grandes músicos, patrimonio y público, ofreciendo una programación abierta y accesible con la que descubrir y disfrutar de la música en escenarios excepcionales.

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