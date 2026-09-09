Alineación de gala y una docena de refuerzos para la TVG

Gala de la TVG en Pelícano Quintana

‘Mellor á Galega’, la programación de otoño de la Televisión de Galicia, presentó su nueva ‘alineación’ en forma de gran gala y con un total de doce incorporaciones de lujo. Podría decirse que, en muchos casos, se trata de los rostros con los que han crecido buena parte de los gallegos, reforzados con las caras y los personajes transversales que fomentan el visionado en familia. Un hábito por el que sigue apostando fuertemente la televisión autonómica.

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Fueron tres horas de evento, una de alfombra roja o photocall y otras dos de gran gala musical. El firmamento de estrellas del ente público brilló como nunca en la sala Pelícano, la discoteca más grande de Galicia y también orgullo autonómico. No en vano, es oficialmente una de las 100 mejores del mundo y, por ende, otro reclamo patrimonial más.

En ese concepto ‘de toda la vida’ encajan perfectamente las presentadoras de ‘Tarde Piaches’, Silvia Jato e Isabel Blanco, especialmente acostumbradas a lucir en eventos de este tipo. Lo mismo puede decirse de Pili Pampín, quien será una de las protagonistas junto a su familia de ‘Planeta Pampín’, una de las grandes novedades de la parrilla. También aparecen como novedades la miniserie ‘O asasino do pelo roxo’, el humor de ‘Millonarios’, con Touriñán y Eva Iglesias, y el costumbrismo de los años 60 con ‘Clínica Miranda’ se unen a los realities ‘Orgullo de familia’, ‘Bos hábitos’, ‘O campo é noso’, ‘Octavio e os seus animaliños’, y nuevos programas como ‘Os Crononautas’, un viaje en el tiempo apoyado por la IA, o ‘Conexión segura’.

Las caras y voces que nos han informado durante años, como María Cheda (‘Bos días’), Raúl Quián (‘Galicia Noticias’), Kiko Novoa (‘Galicia por Diante’), o Marta Darriba (‘Telexornal’); los gritos de los goles y las victorias de nuestros equipos, representadas por Xoán Galán, Óscar Benito o Roberto Carlos Carballo (‘Galicia en Goles’), el talento de las actrices María Mera o Lucía Regueiro; la presencia capaz de levantar una sonrisa con un posado de Roberto Vilar, la simpatía de Raquel Atanes o la más novedosa incorporación del fisterrán Eddy Insua fueron el goteo constante de personajes televisivos que despertaron la curiosidad de quienes paseaban por la soleada tarde coruñesa.

De hecho, ante tal revuelo y elegancia de photocall muchos se acercaron a preguntar si el acceso era libre, unos cuantos tiraron de móvil para pedir selfis y otros pocos pidieron algún autógrafo. Y quien no falla en ese arte de ser intergeneracional es Xosé Ramón Gayoso, por supuesto. O el ourensán y deportivista Rodrigo Vázquez, una celebridad también a nivel nacional. Para dar forma y planificar la organización de esa constelación de estrellas, estaban también por allí Concha Pombo (directora general), Pilar Bermúdez, Vanessa Grela y Javier Lopo (responsables de contenidos).