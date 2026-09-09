Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Abanca busca a empresas tecnológicas emergentes para desarrollar la próxima generación de servicios financieros

Abre la inscripción de su programa Venture Client

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/09/2026 13:06
Abanca Innova
Abanca Innova
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Abanca, entidad con sede operativa en A Coruña, ha abierto el periodo de inscripción para la decimotercera edición de su programa de Venture Client, Abanca Innova. En esta ocasión, busca identificar y atraer empresas emergente tecnológicas capaces de diseñar la próxima generación de servicios financieros, con un enfoque especial en inteligencia artificial, activos digitales y tokenización.

El programa se centrará en propuestas relacionadas con inteligencia artificial, activos digitales y procesos de tokenización para representar activos del mundo real utilizando blockchain. Eso sí, la convocatoria también seguirá abierta a otras tecnologías disruptivas capaces de aportar valor a la actividad bancaria.

Nueva oficina de Abanca en A Coruña

Abanca renueva su apoyo a las rederas artesanas gallegas con un nuevo convenio

Más información

Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 15 de octubre a través de la página web del programa Innova de Abanca. Tras el cierre de las solicitudes, los proyectos preseleccionados serán evaluados en un taller con profesionales de diferentes áreas del banco para analizar los posibles casos de uso de sus soluciones. Quienes tengan mayor potencial accederán a un bootcamp técnico, en el que se definirá el alcance de una prueba de concepto (PoC), se evaluarán los requisitos técnicos y se preparará su implementación en un entorno real, según afirma el banco.

Los que superen este proceso de selección podrán desarrollar proyectos piloto junto con diferentes unidades de negocio de ABARCA, validando su propuesta de valor directamente en función de las necesidades reales del banco.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sorteo de cincuenta viviendas en Xuxán, este miércoles

La lotería toca en Xuxán en pleno septiembre: sorteados 50 nuevos pisos de alquiler accesible
Lara Fernández
Abanca Innova

Abanca busca a empresas tecnológicas emergentes para desarrollar la próxima generación de servicios financieros
Iván Aguiar
Presentación de Latidos Festival

Latidos Festival llega a A Coruña haciendo de la música “el pulso que nos mueve”
Noela Rey Méndez
Pazo de Meirás

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica recurrirá la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria
EP