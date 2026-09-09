Abanca busca a empresas tecnológicas emergentes para desarrollar la próxima generación de servicios financieros

Abanca Innova Cedida

Abanca, entidad con sede operativa en A Coruña, ha abierto el periodo de inscripción para la decimotercera edición de su programa de Venture Client, Abanca Innova. En esta ocasión, busca identificar y atraer empresas emergente tecnológicas capaces de diseñar la próxima generación de servicios financieros, con un enfoque especial en inteligencia artificial, activos digitales y tokenización.

El programa se centrará en propuestas relacionadas con inteligencia artificial, activos digitales y procesos de tokenización para representar activos del mundo real utilizando blockchain. Eso sí, la convocatoria también seguirá abierta a otras tecnologías disruptivas capaces de aportar valor a la actividad bancaria.

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Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 15 de octubre a través de la página web del programa Innova de Abanca. Tras el cierre de las solicitudes, los proyectos preseleccionados serán evaluados en un taller con profesionales de diferentes áreas del banco para analizar los posibles casos de uso de sus soluciones. Quienes tengan mayor potencial accederán a un bootcamp técnico, en el que se definirá el alcance de una prueba de concepto (PoC), se evaluarán los requisitos técnicos y se preparará su implementación en un entorno real, según afirma el banco.

Los que superen este proceso de selección podrán desarrollar proyectos piloto junto con diferentes unidades de negocio de ABARCA, validando su propuesta de valor directamente en función de las necesidades reales del banco.