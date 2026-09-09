A Coruña sufrirá un nuevo ‘apagón’ ferroviario antes de que termine el año

Viajeros aguardan para subirse al transporte alternativo, en el anterior paro del tráfico ferroviario en la estación Carlota Blanco

Los viajeros que tenían en sus planes entrar o salir de A Coruña en tren van a tener que pensar en otra opción de transporte durante diez días de noviembre. Y es que, con motivo de las últimas operaciones que realiza el Adif para la puesta a punto de la intermodal, por tercera vez en lo que va de año, la estación provisional vivirá un ‘apagón’ ferroviario. En concreto, entre el jueves 5 y el sábado 14 de noviembre, será el periodo en el que el transporte sobre raíles se interrumpirá por completo.

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Durante estas actuaciones, se verán modificados de distinta manera los servicios de las líneas de Media Distancia y Regionales que conectan A Coruña con Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, así como los trenes AVE y Avlo en la conexión con Madrid. Aunque Renfe todavía no ha comunicado este nuevo paro, en su página web advierten de que se habilitará un transporte alternativo por carretera con el fin de intervenir lo menos posible en el servicio.

Las obras

Según explicaron fuentes del administrador de infraestructuras, las obras en la terminal, que corresponden a la fase final de instalaciones en la playa de vías y andenes, no son compatibles con la operativa normal de la estación. En concreto, se trabajará en la configuración definitiva de la terminal, sobre todo, en lo que respecta a los enclavamientos (dispositivos que controlan la circulación y que impiden que los trenes colisionen entre sí) y diferentes sistemas de seguridad necesarios.

De nuevo, los trabajos se realizarán en el tramo entre A Coruña y Uxes, donde el Adif había programado trabajos hasta el 11 de noviembre para completar la instalación del ECTS –parte fija del Ertms (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario)– y después tenían que realizar pruebas con la línea en servicio. Un proceso total que dura varias semanas, por lo que, aunque el corte ferroviario no estaba en un principio entre sus planes, han decidido concentrar las pruebas sin tráfico durante estos primeros días de noviembre.

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Los trabajos abarcan desde la instalación de sistemas de seguridad hasta la sustitución de las vías provisionales

En este sentido, además de sustituir el andén provisional –que alberga las vías 10 y 12– y habilitar las últimas vías (5 y 6), también se acometerán una serie de actuaciones en la vía 1, con motivo del desvío hacia el Puerto Exterior, una obra en la que el pasado mes de julio se concluyó el acceso exterior a Langosteira y que la Autoridad Portuaria prevé que esté completamente finalizada a lo largo del próximo año.

Con este nuevo ‘apagón’ total en el servicio ferroviario, ya son tres los paros que ha vivido la estación –además de las jornadas de huelga– en 2026, un año en el que, si todo va según lo previsto, A Coruña estrenará su terminal intermodal. Tal y como explican desde el Administrador de Infraestructuras, el hecho de habilitar un edificio provisional para el tránsito de viajeros ha facilitado que “no hubiera más afectación al servicio” durante todos estos meses. La terminal –ubicada a 350 metros de la de San Cristóbal–, que no formaba parte del proyecto inicial, entró en funcionamiento en diciembre de 2024 y, casi dos años después, pasará de acoger a viajeros para hacer lo propio solo con trabajadores y tener un uso únicamente administrativo.

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