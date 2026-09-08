Cómo volver a la rutina sin ansiedad: “Ayuda llenar el resto del día de actividades”

Claudia Pradas, en su clínica en la calle José Cornide Carlota Blanco

Aunque hay personas que se reincorporan antes, septiembre es el mes de la vuelta a la rutina por excelencia. El fin del parón estival marca el retorno paulatino de la actividad en adultos y niños y, con ella, pueden aparecer síntomas que dificultan el día a día de muchas personas, confundiéndose con una mal llamada depresión posvacacional. Para sobrellevarla hay trucos y, aunque ninguno es una “solución mágica”, sí pueden ser de gran ayuda.

“Las vacaciones nos producen un efecto de placer pero, además, la rutina de septiembre también va de la mano con menos horas de luz y eso también nos afecta”, explica la psicóloga en A Coruña Claudia Pradas.

Por estas causas, es común sentir malestar, tristeza, angustia, desazón, frustración o nostalgia, síntomas que se pueden englobar en el síndrome posvacacional. “A pesar de que no existe en el manual diagnóstico, porque no se trata de un trastorno en sí, podemos hablar de un síndrome”, asegura Pradas.

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¿Y qué se puede hacer? Para esta psicóloga, “no hay una fórmula mágica” para volver a la rutina sin ansiedad, pero sí se puede aprender a navegar por ella sin que afecte negativamente. “Muchas veces el trabajo no es un lugar al que muchas personas deseen acudir, pero debemos aprender a aceptar que, de momento, es la opción que tenemos para tener un sustento económico”, apunta Pradas.

Ponerse objetivos es recomendable, pero con matices. “El ser humano, en esta sociedad tan exigente, tiende a sobrexigirse demasiado y, cuando volvemos a la rutina, también vuelve ese tengo qué” que en nada ayuda.

Esta tendencia, que también sucede en enero, suele terminar en una larga lista de propósitos sin cumplir. “No somos capaces de llevarlos a cabo porque ni siquiera son para nosotros mismos. Son objetivos que nos ponemos basados en una sociedad y unas expectativas muy, muy altas”, advierte la especialista.

Pero ponerse objetivos reales y personalizados sí que puede ser muy beneficioso: “Llenar lo que resta de día de actividades que nos gusten, como apuntarnos a algún deporte si realmente queremos o a alguna actividad de ocio grupal, yo diría que es lo que nos puede hacer afrontar bien la vuelta y evitar que este síndrome posvacacional nos lleve por delante”.

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También es recomendable “no compararse”, especialmente con lo que se ve en redes sociales, ya que eso “también puede bajar el estado de ánimo”. “El consejo que doy siempre con el uso de las redes sociales es hacer un uso consciente y evitar las comparativas”, aconseja.

La rutina también regula

No obstante, no todo el mundo lleva mal la vuelta a la rutina: “Hay personas que pueden sentirse aliviadas por la vuelta a la rutina porque eso les regula”, indica la especialista en salud mental.

En este sentido, explica que “saber cuándo van a dormir, a trabajar o dónde van a comer puede afectar positivamente por el hecho de tener estructura mental”.