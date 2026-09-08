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A Coruña

Un mercado de segunda mano apto para todo tipo de cuerpos, necesidades y bolsillos en A Coruña

El mercadillo está organizado por la creadora de contenido coruñesa Martina Lubián

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/09/2026 13:48
Mercadillo organizado por la creadora de contenido coruñesa Martina Lubián
Mercadillo organizado por la creadora de contenido coruñesa Martina Lubián
Instagram de Martina Lubián
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Este sábado día 12 de septiembre, en los bajos de la calle Orzán 180 y de la mano de Martina Lubián, tendrá lugar la primera edición de un mercado de segunda mano muy especial, donde los participantes no tendrán que pagar cuota por ofrecer sus productos y donde los visitantes encontrarán, en el caso de la ropa, tallas de todos los tamaños, buscando no discriminar por tipos de cuerpo y entendiendo la diversidad social. 

La inscripción es libre mediante el formulario que podrán encontrar en las redes de Martina Lubián (@martina_lubian), quien estará acompañada durante el evento de otras dos influencers, Iria Lata (@myblueberrynights) y Elena López (@autoenfoque). 

El abanico de objetos a la venta irá desde las ya citadas prendas de ropa, campo en el que desde hace años está especializada Lubián, hasta libros, objetos de decoración, música... Quedarán fuera de los objetos susceptibles de venta los muebles, debido a su volumen.

La entrada al evento es gratuita y debido al carácter amateur de los vendedores, se recomienda traer dinero en efectivo y, acorde con la filosofía sostenible del evento, se pide al público asistente que traiga su propia bolsa. 

Una edición anterior de un mercadillo solidario en Marineda City

Once influencers venderán su ropa en el mercadillo solidario de Marineda City

Más información

Martina Lubián es una creadora de contenido coruñesa que acumula cerca de sesenta mil seguidores en sus redes sociales, en las que se centra en la moda sostenible y el consumo responsable en una de las tres industrias más contaminantes del mundo. 

Fuera de las redes, ha impartido charlas en diversos puntos de la geografía gallega y en Euskadi, donde participó recientemente en el San Sebastián Moda Festival como ponente. Acaba de lanzar el Curso de Armario Sostenible, un programa paso a paso para aprender a consumir con criterio y sacar el máximo partido a la ropa de la que ya se dispone y desde hace unos meses, presenta y produce el podcast de emprendimiento positivo, consumo consciente y vida sostenible 'Esto no es un Haul'.

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