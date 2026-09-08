La rehabilitación del mercado de Santa Lucía, en A Coruña, pisa el acelerador

Obras en el mercado de Santa Lucía German Barreiros

A Falperra aguarda su esperadísimo nuevo mercado de Santa Lucía, que compartirá edificio con el centro de salud y centro cívico del barrio. Y no solo los vecinos tienen la fecha marcada en el calendario: la rehabilitación es una de las actuaciones clave de este mandato de Inés Rey y el fin de su ejecución está previsto para inicios de 2027, a las puertas de las próximas elecciones.

Fuentes municipales aseguran que los trabajos avanzan según el plan trazado, pero una última actuación ha permitido avanzar con mayor agilidad. Se trata de la retirada del transformador eléctrico situado en la parcela, un hecho que permite a los operarios pisar el acelerador de cara a la hoja de ruta marcada.

Finalizada la fase de demoliciones y limpieza, ya se han construido los pilares de la planta baja. El próximo paso es “comenzar con los forjados de la primera planta”, es decir, levantar la estructura que separa la planta baja del primer piso. También se trabajará con la “estructura metálica que irá en la parte que se conservó del edificio para instalar la cubierta”, añaden fuentes del Ayuntamiento.

Fue a inicios de junio de 2025 cuando se aprobó el convenio de la Xunta y Ayuntamiento para financiar las obras del espacio multidisciplinar que acogerá la plaza de abastos, el centro de salud y el centro cívico del barrio de A Falperra. Esto puso fin a una década de espera que llegó a impacientar a los vecinos.

La aprobación del convenio entre administraciones era el último paso necesario para poder licitar los trabajos, que comenzaron el 4 de noviembre de 2025, “un día histórico”, señalaron los propios vecinos. Desde ese momento, las obras contemplaban un plazo de quince meses para su ejecución.

Tanto el mercado como el centro cívico y el centro de salud contarán con accesos independientes, pero los tres compartirán un gran atrio central abierto que proporcionará luz natural.

En el sótano estará la plaza de abastos, donde se habilitarán tres zonas diferenciadas para los puestos y el área de restauración. Separado del mercado habrá un espacio de aparcamiento, así como un circuito interior para el acceso de vehículos desde la calle de Inés de Castro, con salida hacia pasadizo de Pernas.