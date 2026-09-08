¿Qué es lo que más piden los coruñeses por Just Eat?

Campaña de Just Eat en A Coruña Cedida

A Coruña se ha consolidado como una de las ciudades clave para Just Eat, plataforma de reparto a domicilio online de referencia en España, explican desde la aplicación, que cumple su aniversario número quince desde que se realizó el primer pedido en la ciudad.

"Si pusiéramos online las bolsas de los 3,5 millones de pedidos repartidos en la ciudad, formarían una línea que bordearía la playa de Riazor más de 600 veces", explican. Para Íñigo Barea, director general de Just Eat en España, la celebración de esta fecha refleja un compromiso absoluto con la comunidad gallega: "Celebramos 15 años en A Coruña con la ilusión del primer día. Nuestro objetivo es facilitar la comodidad de cada día y hoy, 15 años más tarde, estamos orgullosos de llevar a las casas de los coruñeses su comida favorita y también la cesta de la compra, flores o productos para sus mascotas, entre otros productos para ayudarlos en su día a día".

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El largo viaje de la aplicación en la ciudad comenzó de la mano del restaurante El Pescador. Este establecimiento emblemático, que cerró sus puertas el año pasado, abrió el camino a los más de 500 socios comerciales actuales en el municipio y a los casi 2.000 repartidos por toda Galicia que se apoyan en la red de 70 repartidores con los que cuenta Just Eat en la ciudad herculina.

En estos 15 años, lo más pedido en A Coruña fueron patatas fritas, rollo de primavera y arroz tres delicias. La mayor cantidad de pedidos en Just Eat se concentra en la zona del centro, seguida muy de cerca por los barrios de Mesoiro y Feáns, y completando el podio, Monte Alto. Además, cuando los usuarios deciden pedir a los supermercados, el producto más demandado de forma unánime es una Estrella Galicia.