Piden más de 23 años de prisión para un acusado de abuso sexual a una menor en A Coruña

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

Fiscalía solicita 23 años y seis meses de prisión para un hombre acusado de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, en el verano de 2024 en A Coruña, según recoge el escrito del Ministerio Público.

La acusación particular eleva esta petición a 24 años mientras la defensa reclama la libre absolución del procesado al alegar que "desconocía la edad de la víctima".

La vista se fijó para este martes en la sección primera de la Audiencia Provincial coruñesa y se acordó su celebración a puerta cerrada para preservar el derecho a la intimidad de la denunciante.

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En declaraciones a Europa Press, el letrado del encausado ha insistido en que su defendido "desconocía la edad de la víctima" y en que la mujer "ha cambiado de versión muchas veces desde que se produjeron los hechos".

Por su parte, el Ministerio Fiscal, además de las penas de prisión, pide una indemnización de 30.835,47 euros por los daños morales causados.

Asimismo, reclama, entre otras medidas, la prohibición de acercarse a menos de 700 metros de la mujer, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante un período de 30 años.