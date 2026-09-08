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A Coruña

Nueva mejora en el entorno de San Andrés: el Ayuntamiento renovará la calle Mantelería 

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses

Lara Fernández
Lara Fernández
08/09/2026 14:50
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La calle Mantelería, en la Pescadería, dejará atrás su mal estado para continuar con la configuración ya existente en el tramo más próximo a la calle de la Estrella. El Ayuntamiento de A Coruña anunció este martes que, con un presupuesto de casi 180.000 euros, mejorará tanto el espacio público como las infraestructuras soterradas de esta vía.

La intervención tiene un plazo previsto de dos meses e incluyen la renovación de los servicios e instalaciones existentes en el subsuelo, con actuaciones tanto en las redes de saneamiento como de pluviales, y en las canalizaciones municipales y de telecomunicaciones.

En superficie, la renovación permitirá continuar la sección del tramo ya acondicionado mediante la ejecución de una plataforma única con pavimento de losas de granito, eliminando la diferencia de cota entre calzada y aceras. De esta forma, se dará continuidad a la solución existente en el entorno de la calle de la Estrella y se mejorará la accesibilidad peatonal en Mantelería. 

“Con esta actuación completaremos a mellora dunha rúa do centro da cidade na que aínda quedaba un tramo por renovar”, señaló el concejal de Infraestructuras, Chero Celemín, que destacó el hecho de que los trabajos “darán continuidade á plataforma xa existente e permitirán actuar tamén sobre as instalacións soterradas”. 

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