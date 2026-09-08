Los vecinos de Tomás Fábregas llevarán a María Pita sus protestas por las obras ante el "muro" institucional del Ayuntamiento

Protesta de los vecinos de Tomás Fábregas, en la ronda de Outeiro Carlota Blanco

Los vecinos de la calle Tomás Fábregas, que han protagonizado diversas protestas a lo largo del verano por su descontento con el proyecto de las obras en su zona, volverán a la carga este jueves con una concentración en María Pita. Tras reunirse con representantes del Ayuntamiento este lunes, la plataforma vecinal ha expresado su "profunda indignación" porque "lo que debía ser un encuentro informativo y de diálogo se convirtió en una demostración de opacidad administrativa y falta de respeto hacia las demandas ciudadanas".

"Nos damos contra un muro físico e institucional", denuncian. Como respuesta, aseguran, el colectivo vecinal acudirá a la plaza de María Pita el jueves a las 09.45 horas, poco antes de la celebración del Pleno municipal.

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En un comunicado, los vecinos enumeran las diferencias que mantienen con el Consistorio. Así, dicen que pidieron por registro las fases del proyecto y no se las concedieron o reiteraron su oposición a parte de las medidas que se implementarán, como "la instalación impuesta de farolas al suelo y árboles, que restará aparcamiento y movilidad y generará suciedad y sombras por las ramas de dichos árboles".

Además, respecto a la pérdida de plazas de aparcamiento, otro de los temas que más les preocupan, expresan que en las cuatro reuniones mantenidas con la alcaldesa o los equipos de técnicos "no quieren escuchar las alternativas vecinales en el terreno de las Percebeiras", después de que los propios residentes de la zona se hayan planteado vallar el terreno para generar espacio de estacionamiento.

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Ante esta situación, los vecinos de Tomás Fábregas avanzan que mantendrán el frente común e invitan a todos los coruñeses a asistir a la concentración que mantendrán el próximo miércoles 9 a las 20.45 en el cruce del Centro Comercial Los Rosales con la ronda de Outeiro y la avenida Gran Canarias, además de la mencionada protesta del jueves en María Pita.