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A Coruña

Los huertos urbanos sin explotar de A Coruña volverán a salir a concurso

El Ayuntamiento valoraría ampliar el número en los próximos años “según la demanda que exista”

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
08/09/2026 04:10
Una usuaria trabaja en uno de los huertos urbanos de San Pedro de VismaHuertos urbanos de San Pedro de Visma
Una usuaria trabaja en uno de los huertos urbanos de San Pedro de Visma
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El último año ha estado cargado de novedades en lo que a los huertos urbanos de la ciudad se refiere. Ahora, el Ayuntamiento confirma que los pocos que quedaron desiertos en la última convocatoria volverán a salir a concurso para aquellos que se quedaron sin poder explotar su uso. Si bien, en cualquier caso, se trata de muy pocas plazas, ya que en la actualidad estas parcelas, casi 350 en total, tienen 336 usuarios, a los que habría que sumar varias asociaciones que también los usan. Por tanto, quedan alrededor de una decena por explotar, según datos del Consistorio.

El Ayuntamiento adjudicó el pasado mes de mayo las huertas urbanas municipales después de acometer varias reformas estructurales en ellas. De hecho, en localizaciones como Novo Mesoiro o Eirís, el número de parcelas aumentó gracias a una redistribución de los terrenos disponibles en ambas zonas. De este modo, en Eirís se pasó de 81 a 93 huertas, y en Novo Mesoiro de 36 a 38.

Renovación de las parcelas

Asimismo, los servicios municipales atendieron en las actuaciones a las peticiones de las personas usuarias. Así, en Eirís se instalaron depósitos de agua en varios puntos para mejorar el abastecimiento de las huertas. Y en Novo Mesoiro se colocó una pérgola cubierta.

En las parcelas que presentaban problemas de drenaje, se renovó el sistema. Con respecto a las casetas, se colocaron dos nuevas construcciones en Eirís y una en Novo Mesoiro para ampliar los espacios para las herramientas y materiales de cultivo —la huerta de Eirís se divide en dos sectores, cada un con su propio stand y equipamiento—. También se crearon dos parcelas de uso comunitario en los dos lugares.

El nuevo San Pedro de Visma ya tiene sus primeras instalaciones, los huertos urbanos

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Siguiendo el modelo ya implantado en las huertas de los parques de Adolfo Suárez y San Pedro de Visma (estas últimas se empezaron a construir a finales del año pasado para sustituir las antiguas parcelas del Agra do Orzán), también en Eirís y Novo Mesoiro se habilitaron armarios individuales para el uso de las personas adjudicatarias, así como refugios para insectos construidos con materiales reciclados de la propia huerta.

“El Gobierno de Inés Rey apuesta decididamente por los proyectos de desarrollo urbano sostenible. Por ello les queremos entregar lo antes posible las parcelas a las personas adjudicatarias, para que puedan desarrollar sus cultivos. Porque además de hacerlo con la mayor rapidez posible, también queremos hacerlo bien, con garantías y desarrollando una modernización general de las instalaciones”, subrayó en aquel momento la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

Otras actuaciones incluyeron pequeñas reparaciones en elementos de arroyo, cierres y la aplicación de tratamientos con barniz y la colocación de señales para facilitar la identificación de las parcelas. Ante el éxito de la propuesta, el Gobierno local no descarta avanzar más en un futuro: “Ya ampliamos el número de huertos en los últimos años. No se descarta en un futuro seguir haciéndolo según la demanda que exista”.

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