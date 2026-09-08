Vista aérea del puerto coruñés, en una imagen de 2018

Puertos del Estado ha hecho público el balance de tráficos de todas las autoridades portuarias de España correspondiente al mes de julio. En el caso de A Coruña, este informe estadístico revela que el volumen de mercancías en los siete primeros meses del año asciende a casi 7,6 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 1,8% respecto al mismo período del año anterior.

La Autoridad Portuaria señala que, con estas cifras, se está "en la parte alta" de la "serie histórica". También destaca que el Puerto Exterior de Langosteira es la principal dársena de Galicia.

La Autoridad Portuaria señala que, con estas cifras, se está "en la parte alta" de la "serie histórica"

Los graneles líquidos (principalmente petróleo y derivados) y la mercancía general (en este último se incluyen tráficos de productos siderúrgicos, vidrio, cuarzo y tablero) son los que mejor se han comportado. En el primer caso, los datos muestran que se han contabilizado 5,3 millones de toneladas, un 0,7% más. En el segundo caso se registra un incremento del 33,4%, hasta alcanzar las 327.488 toneladas.

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La pesca fresca descendió en el primer semestre hasta las 14.111 toneladas, un 12,7% menos que el año anterior. Los graneles sólidos también registran un mal año. Hasta julio, se han contabilizado 1,8 millones de toneladas, un 11,6% menos. Ocurre lo mismo con las mercancías en tránsito, que acumulan una caída de un 91%, con 16.400 toneladas.

Según las cifras divulgadas por Puertos del Estado, el número de cruceros también está en números rojos. Entre enero y julio, han bajado un 13,7%, al pasar de 95 a 82. En cuanto al número de cruceristas, se ha pasado de 252.434 contabilizados en los siete primeros meses de 2025 a los 209.001 de este año.