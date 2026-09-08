La Xunta sortea este miércoles, 50 viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán

Edificio en construcción en Xuxán Germán Barreiros

La Xunta sorteará esta semana 50 viviendas de promoción pública en A Coruña. En concreto, según ha indicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, este miércoles a las 10.00 horas será el sorteo de 50 viviendas públicas de la parcela Z-28 en el barrio coruñés de Xuxán.

El sorteo de estas viviendas de Xuxán, que se llevará a cabo en el salón de actos de la delegación territorial de la Xunta en A Coruña, se realizará ante notario, entre los inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda para el municipio de A Coruña como municipio preferente.

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Requisitos para acceder al sorteo

Los requisitos para acceder a estos sorteos y ser beneficiarios son, entre otros, estar inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda para el municipio de A Coruña como municipio preferente; y residir o trabajar en estos municipios.

Además, deben carecer de vivienda en propiedad y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el índice público de renta de efectos múltiples (IPREM) o 4,5 veces en el caso de familias numerosas.

Después del sorteo, se publicará la lista provisional de adjudicatarios y se abrirá un plazo de 10 días para reclamaciones. Posteriormente, se publicará la lista definitiva y se dará un plazo de 10 días para la aceptación o renuncia.