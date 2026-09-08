La Xunta insta al Ayuntamiento de A Coruña a crear una nueva parada en la ronda de Outeiro antes de abrir la intermodal

La estación de tren de A Coruña Javier Alborés

La estación intermodal de A Coruña ultima los detalles para su próxima apertura prevista para finales de este año, pero este martes se ha abierto un nuevo capítulo entre la administraciones implicadas en el desarrollo de la futura infraestructura clave para los coruñeses.

La Xunta asegura que ha remitido al Ayuntamiento una propuesta formal para implantar una nueva parada de autobús en el número 95 de la ronda de Outeiro, en sentido salida hacia A Gaiteira, frente al CEIP San Francisco Javier, situado a unos 300 metros de la actual estación. El motivo, señala el Gobierno autonómico, es que su posición "resulta máis próxima para as zonas de Elviña e Monelos que a propia estación actual".

La documentación trasladada incluye la información técnica necesaria para analizar su viabilidad, así como la compatibilidad con los recorridos actuales de las líneas y su contribución a la mejora del acceso al transporte público. En la carta enviada al Gobierno local de A Coruña se aclara que en la zona no existe "unha área habilitada como parada, senón unha zona de aparcamento e de carga e descarga".

Por lo tanto, la creación de esta parada supondría la realización por parte del Ayuntamiento de las actuación necesarias para adecuar el espacio habilitando una zona de parada "e mesmo valorar a instalación dunha marquesiña debido á concentración de persoas en hora punta".

La Dirección Xeral de Mobilidade da un plazo de diez días para valorar la propuesta. El Ayuntamiento tiene ese periodo para presentar, si fuese necesario, una o varias alternativas en las que justifique el mantenimiento de una análoga o mejor funcionalidad para los usuarios. Transcurrido el plazo se resolverá el establecimiento de la nueva parada.

Esta parada daría servicio desde A Coruña a todas las líneas que circulan en la actualidad por la avenida de A Pasaxe, "canalizando a demanda dos concellos limítrofes, así como as liñas de Betanzos e Ferrol con parada nos centros hospitalarios da cidade". Sería una parada exclusiva de subida de viajeros.

El Gobierno gallego asegura que avanza en los trabajos previos a la puesta en marcha de la estación, tras finalizar las obras de la nueva infraestructura de autobuses y definir, en colaboración con el Gobierno local, la configuración de las líneas interurbanas.