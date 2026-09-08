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A Coruña

La Xunta decide abrir este miércoles el instituto de Zalaeta pese a las protestas de los profesores

Los docentes cancelaron el Claustro previsto para este martes y se negaron a entrar en el centro, en el que quedan restos de amianto por retirar

Dani Sánchez
Dani Sánchez
08/09/2026 14:41
Protesta de los profesores del IES Menéndez Pidal de Zalaeta a las puertas del centro
Protesta de los profesores del IES Menéndez Pidal de Zalaeta a las puertas del centro
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Uno de los centros de A Coruña que empezarán las clases con andamios por obras de reforma en el edificio es el IES Ramón Menéndez Pidal, el conocido como instituto de Zalaeta. El largo proceso de retirada de amianto en el colegio ha provocado que incluso el inicio del curso para este miércoles no estuviese garantizado para los alumnos. 

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Las dudas por la presencia de material de amianto y por la permanencia de maquinaria de obras y espacios sin vallar en el centro hizo reaccionar a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) hasta el punto de exigir que inspección educativa de la Xunta comprobase si las puertas del instituto se podían abrir normalmente. 

“No queremos que nos obliguen a entrar con amianto dentro del centro”, explicaban los docentes este mismo martes, cuando estaba previsto un Claustro que finalmente se canceló por la negativa de los profesores a entrar en el edificio. En vez de ello, se quedaron protestando a sus puertas.

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Sin embargo, la Consellería de Educación, a preguntas de este diario, señaló que Zalaeta abrirá normalmente este miércoles, con la vuelta al cole. Según el departamento autonómico, “a previsión é rematar a obra neste mesmo mes de setembro”, aunque “nestes días estanse a acelerar os traballos que é preciso facer sen alumnos nas aulas, co fin de que este mércores se inicien as clases con normalidade”.

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