Los números 98, 100 y 102 de la avenida Fernández Latorre Patricia G. Fraga

La Ciudad de Cristal se extiende hasta Cuatro Caminos. La reconstrucción de tres edificios en la avenida de Fernández Latorre descubrió hace unos días su fachada, que acapara todas las miradas por su gran similitud a las galerías de La Marina.

El Ayuntamiento concedió en la Junta de Gobierno local del 24 de febrero de 2021 la licencia al Grupo Empresas Marte SL para ampliar y reconstruir los tres edificios correspondientes con los números 98, 100 y 102 de la calle, en Cuatro Caminos.

El Gobierno local había denegado hasta ese momento conceder dicha licencia porque la Dirección Xeral de Patrimonio consideraba que la fachada propuesta rompía la configuración original y no respetaba la normativa. Los edificios originales ya constaban de galería de madera y Patrimonio exigía que estas tenían que ser reproducidas en el proyecto nuevo, manteniendo, además, sus dimensiones.

La obra ha permitido ganar dos alturas en cada uno de los inmuebles, hasta alcanzar los seis pisos. En total, habrá diecisiete viviendas, locales y garajes en tres sótanos y planta baja.

El uso del azulejo

La rehabilitación, que tenía un presupuesto de más de dos millones de euros, parte de un proyecto de la arquitecta Carlota Robelo y, según especialistas en arquitectura consultados por El Ideal Gallego, tiene de singular, además de sus galerías, “el uso del azulejo en fachada”, que, pese a haber sido habitual, “no queda mucho” en A Coruña. Estos azulejos están presentes en la parte baja del exterior de los inmuebles. En la actualidad, estos ‘mosaicos’ en las fachadas solo predominan en Santa Lucía y, sobre todo, en las joyas modernistas de la plaza de Lugo.

Estos profesionales consultados, además, ponen en valor el hecho de que esta construcción representa “lo poco que queda del tejido original de Cuatro Caminos, cuyos edificios combinaban casas de comerciantes con las fábricas”.

Dos de los inmuebles rehabilitados, los números 98 y 102, habían sido derribados de forma parcial, por lo que el cambio en estos es especialmente notable. Los edificios originales databan del año 1900, a excepción del número 100, que era del año 1860.

Carlota Robelo, la arquitecta de esta obra, es conocida por rehabilitaciones muy comentadas en los últimos años, como la del número 63 de la calle de la Franja, en la esquina donde se encuentra el Restaurante Portela, el número 137 de la calle Orzán o el número 42 de San Andrés, entre otras. La de Fernández Latorre, sin duda, será muy disputada cuando salgan a comercialización los pisos.