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Bomberos en la calle de la Sagrada Familia
A Coruña

La perforación de una tubería de gas en las obras de la Sagrada Familia afecta a parte del barrio

Los Bomberos y la Policía Local mantienen cortado el que será el segundo tramo de la ronda peatonal

Lara Fernández
Lara Fernández
08/09/2026 10:38

Los vecinos de la Sagrada Familia se vieron sorprendidos poco antes de las 10.00 horas de este martes por la presencia de Bomberos y Policía Local. A escasos metros del polémico narcopiso tapiado hace días, el motivo del desplazamiento de los profesionales de emergencias no es otro que la perforación de una tubería de gas en la calle Sagrada Familia.

La rotura tuvo lugar durante el transcurso de las obras del segundo tramo de la ronda peatonal, casi a la altura de la calle Antonio Carballo. Por ello, esta vía, que concentra gran parte de los desplazamientos del barrio, está cortada. 

Los Bomberos de A Coruña presentes en el lugar aseguran que los trabajos se centran ahora en cortar el gas y reparar la tubería. Por el momento el suministro de gas se mantiene cortado en toda la zona.

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