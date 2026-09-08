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A Coruña

La Fundación María José Jove abre inscripciones para el Laboratorio de Cómics e Ilustración 

Europa Press
08/09/2026 16:35
Imagen referencial de las actividades de la fundación
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La Fundación María José Jove ha abierto este martes el plazo de inscripción para el Laboratorio de Cómics, Lettering e Ilustración correspondiente al curso 2026-2027.

Según informa, se trata de una actividad inclusiva y que puede ser gratuita para aquellas familias que cumplan una serie de requisitos. Las inscripciones ya están abiertas en la web del organismo y podrán formalizarse hasta cubrir las plazas disponibles.

El curso dará comienzo el 5 de octubre. En concreto, está dirigido a niños de seis a 12 años y "plantea el dibujo como una herramienta para imaginar, comunicar y crear".

"A lo largo del curso, los participantes aprenderán a expresar ideas, emociones e historias a través de distintos lenguajes visuales y explorarán el mundo del cómic creando personajes, viñetas y narrativas propias", apunta, entre otras actividades.

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