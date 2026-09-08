La Cámara de Comercio de A Coruña convoca a las ayudas para impulsar la ciberseguridad en las pymes

Dos personas trabajando con portátiles Archivo El Ideal Gallego

La Cámara de Comercio de A Coruña abrirá el próximo 16 de septiembre el plazo de presentación de solicitudes para participar en el Programa Pyme Cibersegura 2026, una iniciativa destinada a impulsar la mejora de la ciberseguridad de las pequeñas y medianas empresas.

Según explica, el programa ofrece a las pymes participantes un "conjunto de apoyos consistentes en un servicio de diagnóstico individualizado y ayudas económicas directas para la implantación de soluciones de ciberseguridad".

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En concreto, la cuantía máxima de la ayuda asciende a 2.568 euros por empresa, sobre un presupuesto máximo elegible de 4.280 euros. La inversión deberá ser prefinanciada por la empresa beneficiaria y cuenta con una cofinanciación del 60% a través de FEDER.

"Esta convocatoria está dirigida a empresas interesadas en reforzar la protección de sus sistemas, procesos y datos frente a las crecientes amenazas digitales, contribuyendo así a mejorar su competitividad y resiliencia", apunta.